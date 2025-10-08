El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson armó un posteo dedicado a sus tres hijos Lola, Emma y Bastian, a dos meses de su separación de Martín Demichelis. En lo que se convirtió en un antes y después en su vida, la modelo utiliza sus redes sociales para contar detalles de su intimidad.

En esta ocasión armó un posteo, con fotos, junto a sus tres hijos, a quienes le agradeció por su contención en momentos difíciles de su vida, como la separación de Demichelis tras 18 años de relación.

El posteo de Evangelina Anderson con sus hijos

“Porque nadie sabe mirarme como ustedes me miran. Porque si me dan la mano yo no me pierdo. Porque por muy lejos que nos lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero…“, expresó, de manera poética, Evangelina, quien se aferró a sus retoños para reconvertir su vida en la Argentina, lejos de su expareja.

En esa misma línea, Anderson agrego: “Ustedes inundan mis días de las mejores cosas. Los amo hasta el infinito“. Para demostrar su unión y amor por sus hijos, la modelo subió varias instantáneas donde se la ve a ella sonriendo, mientras Bastian, Emma y Lola hacían morisquetas en su rostro.

Evangelina demostró su amor hacia sus hijos en un posteo de Instagram

De sus tres hijos, el más conocido es Bastian, quien, en reiteradas ocasiones, recibió el apoyo de su madre en los partidos que disputó en las divisiones inferiores de River, donde comparte equipo con Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López.

Aunque los comentarios fueron limitados para la publicación, Evangelina recibió elogios de todo tipo por parte de Majo Martino, Valentina Cervantes, Nora Colosimo, entre otras celebridades que no dudaron en comentarle con emojis de corazones.

Pampita hizo de celestina para Evangelina Anderson y le dio un consejo

Evangelina Anderson es una de las celebridades con más repercusión en los últimos meses. Su separación de Martín Demichelis, la búsqueda de un nuevo amor y la participación en Los 8 escalones (eltrece) la pusieron en el centro de los flashes de las cámaras.

A raíz de su exposición, Carolina “Pampita” Ardohain aprovechó para elogiarla a Anderson y hasta le sugirió a dónde ir para encontrar una pareja. "Te imagino corriendo por la ciudad. Hasta que no le consiga pareja a mi compañera…”, destacó la modelo poniendo el ejemplo de aquellas personas que hacen ejercicio en la vía pública y aprovechan para “pispear” a otras en busca de generar una atracción.

El curioso consejo de Pampita a Evangelina Anderson

“¿Y por qué conmigo?”, dijo Evangelina, un tanto vergonzosa por la propuesta de su compañera. "Porque estás desperdiciada, sos como un diamante en bruto”, retrucó Ardohain.

Lo cierto es que Evangelina quedó en la mira por un posible amorío con un jugador que se desempeña en la liga mexicana y se llama Juan José Purata. El defensor, quien también registra un paso por la selección de México, apareció en un video junto a la modelo argentina y despertó los rumores de un posible amorío entre ambos.