Qué dice el mensaje que Evangelina Anderson le dedicó a sus hijos

En un contexto de cambios personales y profesionales, Evangelina Anderson utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos y deseos para sus tres hijos, Emma, Lola y Bastian. La publicación la realizó en el marco del Día del Niño y rápidamente generó una ola de reacciones y comentarios positivos por parte de sus seguidores. El mensaje se centra en la importancia de los valores, la resiliencia y la búsqueda de la felicidad más allá de lo material.

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos por el Día del Niño

Evangelina Anderson compartió un mensaje cargado de emotividad y consejos para sus hijos. En su publicación de Instagram, la modelo expresó su deseo de verlos convertidos en “Le pido al cielo que me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”. Además, aclaró “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.

La foto que publicó Evangelina con sus hijos

La modelo instó a sus hijos a luchar por sus metas y a no desesperarse si tardan en llegar. “Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, escribió Anderson.

Si bien el mensaje no hace referencia directa a su separación de Martín Demichelis, se puede interpretar que la situación personal de Anderson influye en su énfasis en la resiliencia y la importancia de encontrar la felicidad interior. Además de la humildad y el amor, Anderson resaltó la importancia de la paciencia y la perseverancia. “Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”, aconsejó. También les pidió que no teman caer, ya que ella siempre estará presente para protegerlos y brindarles su apoyo.

El mensaje de Evangelina Anderson para sus hijos luego de separarse de Demichelis (Instagram: @evangelinaanderson)

La reacción de sus hijos

El hijo mayor de Evangelina Anderson, Bastian Demichelis, respondió al mensaje de su madre con un comentario en el que le expresa su amor: “Te amo, hermosa”. Bastian, quien juega en las divisiones inferiores de River Plate, decidió quedarse en Argentina para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional, siguiendo los pasos de su padre.

La reacción de Bastian Demichelis en la publicación de Evangelina Anderson

El regreso de Evangelina Anderson a la Argentina

El regreso de Evangelina Anderson a Argentina marca un nuevo comienzo para la modelo y su familia. Tras vivir durante varios años en el exterior, Anderson decidió volver a su país natal para estar cerca de sus seres queridos y emprender nuevos proyectos laborales. En un video publicado en sus redes sociales, la modelo expresó su alegría por volver a sentir el calor de su familia y amigos, y por reencontrarse con las costumbres argentinas. “Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados”, manifestó.

El video con el Evangelina Anderson confirmó que está instalada en la Argentina

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.