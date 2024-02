Escuchar

Hace poco más de un año estalló una nueva guerra mediática protagonizada por Nicole Neumann y Fabián Cubero. La expareja, que se separó en 2017, se enfrentó por una interna familiar que tiene como protagonista a la hija mayor de ambos, Indiana, quien abandonó la casa que compartía con su madre para instalarse con su padre. Desde aquel momento, las especulaciones sobre los motivos de esta decisión fueron diversas. Pero es ahora que se habla de la existencia de un audio en el que la adolescente sería maltratada por Manuel Urcera, esposo de la modelo. A raíz de esto, el ex Vélez se pronunció al respecto.

“Muchos dicen que ese audio era de Manu Urcera poniéndole límites a la nena (Indiana), que parece que discutía mucho con la mamá. Él se mete y le pega un par de gritos”, detalló Paula Varela en Socios del Espectáculo (eltrece), sobre el audio que habría presentado Indiana Cubero para justificar su decisión de dejar de vivir en la propiedad familiar que compartía con sus dos hermanas, su madre y el piloto de carreras.

Esta situación familiar se encuentra judicializada debido a la denuncia que presentó la adolescente; por este motivo, la distancia entre madre e hija se profundizó, aunque habrían limado asperezas para la boda de Nicole, en diciembre pasado. No obstante, recientemente, ese audio se habría filtrado y cambiado el panorama. Tras la difusión, Fabián Cubero fue consultado sobre su reacción al conocer el contenido de la grabación; sin embargo, negó haber tenido una conversación con Urcera.

“No, no, yo no tengo nada que hablar con nadie. No, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija”, aseguró en diálogo con Socios del Espectáculo. En la misma línea, indicó que se enfocó en su hija para poder aconsejarla y guiarla. Actualmente, la adolescente continúa viviendo en la casa de su padre, quien se encuentra en una disputa judicial con Nicole debido a la cuota alimentaria que él paga por sus tres hijas, siendo que una de ellas vive con él y se hace cargo de sus gastos.

Nicole Neumann y sus tres hijas - Sienna, Indiana y Allegra - fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram)

Por su parte, como lo hizo desde la “explosión” del escándalo, Nicole Neumann se llama al silencio y muestra el gran presente que vive, esperando a su cuarto hijo, el primero con Manu Urcera. Además, mediante sus redes sociales comparte diversos contenidos junto a dos de sus tres hijas, por lo que se cree que, nuevamente, se encuentra distanciada de Indiana.

Cabe recordar que madre e hija se mostraron cercanas en dos oportunidades; la primera fue en el cumpleaños de 15 de Indiana, siendo que la modelo organizó una celebración en su casa con la presencia de su familia y amigos. Y una segunda fue en el casamiento de Nicole con Manu, en diciembre pasado.

Las hijas de Nicole Neumann posaron junto a ella e Indiana le acarició la panza (Fuente: Instagram/@Gossipeame)

En aquel entonces, la adolescente posó junto a sus dos hermanas y acompañaron a la flamante novia durante la caminata al altar. La foto de aquel momento fue una de las más esperadas, debido a que hasta último momento se especuló sobre la ausencia de la joven a la boda, ya que no había ido a la ceremonia por civil.