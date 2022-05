Fernando Dente reveló cómo le ocultó a su familia que quería ser actor: “Decía que iba a estudiar marketing”

Fernando Dente es uno de los actores más respetados del ambiente gracias a su capacidad para interpretar personajes y no solo actuar, sino bailar y cantar. Pero las cosas no le fueron sencillas, en particular con su familia, que no aceptaba su vocación.

“Actualmente de miércoles a domingos tengo función. Ahora tengo que irme a Brasil a grabar y después vuelvo rápidamente para seguir con la obra. Doy clases en una escuela, van más de 500 alumnos. Es un gran semillero de artistas integrales, lleno de gente apasionada. Todo es muy demandante y hermoso”, comenzó relatando Dente en Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

“¿Podés creer todo lo que lograste?”, le preguntó Pablo Montagna. “Me siento muy afortunado. Yo nunca imaginé estar haciendo las cosas que estoy haciendo a los 32 años. Yo siempre quise ser actor, pero mentía, decía que iba a estudiar marketing, alguna de esas carreras que suenan bien. Todo para evitar peleas familiares”, admitió el actor de Kinky Boots.

“Yo vivo con mucha responsabilidad cada proyecto nuevo que elijo. Con el paso de los años empecé a entender el amor que me tenía la gente, es mi capital más grande. Lo valoro y lo cuido. Uno pasa a ser parte de una comunidad. Siempre pienso en la gente cuando tomo decisiones”, confesó. “¿Por qué creés que a la gente le gusta tanto la obra que protagonizás junto a Martín Bossi?”, preguntó el periodista.

“Porque estuvieron dos años encerrados, la gente necesita celebrar. La obra es la misma, pero hay una energía distinta en el aire. Muchos me decían en pandemia que el teatro no iba a existir más, yo les decía que era imposible. El teatro nunca va a morir”, reveló. “¿Cómo ves la situación del país?”, le preguntó Montagna. “Yo desde los 18 años vivo solo, y tengo una visión madura desde hace mucho tiempo. Yo crecí escuchando a mi papá quejarse todos los días de la economía y también a los productores que no sabían cómo llegar a armar una obra por la crisis. Yo creo que Argentina está acostumbrada al caos. Es una batalla que elijo no pelear”, remarcó.

“Creo que hay un morbo alrededor de la crisis y muchas veces la sociedad queda presa, inmovilizada. Yo te puedo contar todas las cosas malas que pasan todos los días, pero también las buenas. Yo estoy seguro de que si muestro las buenas el accionar va a ser distinto. Yo intento ser empático, de estar conectado a las causas sociales, de estar con la gente. La gente sufre mucho, yo te lo digo desde un lugar de privilegio. Si querés que te hable de política, te mentiría. Yo no le creo a ningún político, ese universo para mí está perdido. Algo va a suceder con el paso de los años, las nuevas generaciones no se pelean con la crisis e intentar estar bien”, reflexionó Dente y agregó: “La pelea se da en las generaciones anteriores que exigen un cambio, las nuevas entienden que las cosas están mal y siguen su camino para intentar cambiarlo”.