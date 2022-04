Mauro Icardi compartió una tierna postal familiar, pero un peculiar detalle se robó toda la atención

A lo largo de los últimos meses, la vida de Mauro Icardi fue una montaña rusa de dramas, polémicas y especulaciones, no solo en el ámbito privado sino también en el ambiente laboral. En medio del resurgimiento del Wanda Gate -un escándalo que, a pesar de haber estallado en octubre del 2021, parece no tener fin- él intenta continuar con su día a día como si nada. Enfocado en su familia, decidió salir a dar un relajante paseo en compañía de Isabella y Francesca -frutos de su relación con la empresaria- y con Constantino y Benedicto, los hijos de Maxi López. Para inmortalizar el momento, compartió un par de tiernas fotos en su Instagram pero la atención de sus seguidores se enfocó en un pequeño detalle.

El tierno posteo de Mauro Icardi de paseo con su familia instagram @mauroicardi

Días atrás, un nuevo round se sumó al inagotable triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez. De acuerdo a lo que comentaron durante Socios del espectáculo (eltrece), al deportista le habría llegado un mensaje de un numero desconocido, que era un allegado a la ex Casi Ángeles. Este nuevo intento de acercamiento ocurrió cuando la empresaria estaba en Buenos Aires para presentar su nueva línea cosmética en el shopping de Abasto. No obstante, en esta ocasión, él decidió enviarle a su esposa una captura de pantalla del misterioso texto para no repetir los mismos errores que desataron la gran pelea del año pasado.

Más allá de esto, la mediática decidió zanjar teorías de posibles conflictos de una manera muy simple: subió una foto a su cuenta de Instagram abrazada a su pareja para demostrar que, a pesar de los obstáculos, su relación está mejor que nunca. Días después, recalcó dicho mensaje al dedicarle una profunda dedicatoria al deportista luego de que el PSG ganara su décimo titulo local al salir campeones en la liga parisina.

Mauro Icardi recorrió la naturaleza parisina con sus hijos instagram @mauroicardi

“Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das . Quizás no soy la mejor mujer del mundo pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien”, escribió. Y finalizó: “Son etapas, son rachas, es la vida... pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo Mauro”.

En medio de esta nueva etapa en la que el amor parece haber triunfado sobre cualquier conflicto, Mauro se tomó el tiempo de salir a recorrer la naturaleza junto a sus hijas y dos de los hijos de Wanda con Maxi López. Con Isabella, Francesca, Constantino y Benedicto -Valentino no fue ya que, días atrás, se fracturó la clavícula- se adentraron en una zona de bosques en donde hay un gran lago y una hermosa cascada.

El hermoso paisaje se robó la atención de los seguidores de Mauro Icardi instagram @mauroicardi

Francesca, la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, de paseo junto a su mascota instagram @mauroicardi

Con una enorme sonrisa, el orgulloso padre posó rodeado de los niños. Asimismo, subió otras fotos que capturaron los mejores momentos de la emocionante escapada. Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, hubo un detalle que se destacó. Sus millones de seguidores quedaron asombrados con el mágico paisaje que se apreciaba en las imágenes y, muchos, le agradecieron al jugador por llevaros a recorrer los rincones más increíbles de París a través de las redes.

“¿Dónde queda esa cascada?”; “Estoy en París de vacaciones, ¿qué parque es ese?” y “El lugar es increíble”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo aquellos curiosos en saber la locación exacta del lugar que eligieron para pasar el día.