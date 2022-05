William Levy, de Café con aroma de mujer, reveló el momento más duro que vivió mientras grababa la serie

William Levy reveló lo duro que fue equilibrar su vida personal con el trabajo mientras grababa la serie Café con aroma de mujer, el nuevo remake de Netflix que duró varias semanas dentro del top 10 de la plataforma de streaming. La producción colombiana se ha convertido en un fenómeno, pero detrás de su éxito también hay un enorme sacrificio, y ese fue el caso de Levy, quien contó que tuvo que tomar una difícil decisión para asistir a las grabaciones.

Fue para el programa El Hormiguero, durante su viaje por España, en donde el actor se sinceró y habló de las dificultades que atravesó para poder darle vida a Sebastián Vallejo. El momento más complicado fue cuando su hijo Christopher sufrió un accidente y se estaba recuperando, pero él tuvo que dejarlo por un tiempo para ir a trabajar, situación que le dolió mucho y que consideró uno de los mayores sacrificios.

William Levy revela todos sus secretos en El Hormiguero

El actor cubano detalló que antes de iniciar las grabaciones en 2020, el menor tuvo un accidente con un carrito de golf, pero él no pudo estar ahí para ayudarlo a sanar y, aunque sí estuvieron en contacto a través de llamadas telefónicas y de las redes sociales, no se sintió tan cerca: “Mi hijo había tenido un accidente justo antes de ir a grabar y me tocó dejarlo ahí en medio de todo el proceso”, recordó.

William Levy, sobre el momento más difícil de grabar Café con aroma de mujer

Levy manifestó que a pesar de que por varios momentos sí pudo hablar con Christopher mientras él estaba en el hospital, fue complicado tener que hacer un cambio para concentrarse en sus diálogos y escenas. El actor recalcó que realmente fue muy complicado trabajar así, pero que por fortuna su primogénito ya se encuentra estable luego de un año y medio de recuperación.

“En medio de la grabación, pude hablar con él desde el hospital. Pero después tienes que hacer un ‘switch’, cortar todo esto y concentrarte… fue muy difícil ir a trabajar”, reveló al mismo tiempo en el que también compartió que su hijo ya volvió a jugar béisbol y ahora ya puede pasar más tiempo con él, pues ya terminó la serie.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos, Christopher Alexander Kailey Alexandra (Crédito: @Instagram/@gutierrezelizabeth_)

Las carencias que vivió en Cuba

El trabajo no fue el único tema que el actor de 41 años tocó durante su entrevista en El Hormiguero, pues también entabló conversación sobre cómo fue su vida en Cuba, su país de origen y cuáles eran las restricciones con las que estaba obligado a vivir antes de emigrar a Estados Unidos.

Enfatizó en que fue una infancia muy difícil, pues había mucha carencia en todos los aspectos, incluyendo la poca libertad por parte del gobierno con la que vivían. Detalló que a inicios de los años 90 él solo comía un pan al día y un cuarto de pollo al mes; sin embargo, decidió cambiar su historia de vida y junto a su familia recibió asilo por parte de Estados Unidos: “Pasé quince años haciendo dieta obligado por el gobierno”, recordó el actor.