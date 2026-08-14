Filtraron la posible lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“Me caso”, anunció Martina “Tini” Stoessel a través de un video en el que mostró la intimidad de su viaje a París para probarse su vestido de novia para dar el sí con Rodrigo De Paul. La cantante confirmó lo que ya era un secreto a voces y la boda está prevista para el sábado 19 de diciembre. Como era de esperarse, las especulaciones sobre el evento resuenan con fuerza y en las últimas horas trascendió cuál podría ser la posible lista de invitados.

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para que la cantante y el futbolista se conviertan en marido y mujer. Habrían elegido hacerlo en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un exclusivo y privado espacio en el que se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio y Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino.

La publicación con la que Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul

Todo parecería indicar que será un evento con una importante convocatoria y ya hay indicios de quiénes podrían estar en la lista de invitados y quiénes no. En la emisión del jueves 13 de agosto de Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, indicó que quienes seguramente estarán invitados son: María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce y Susana Giménez, que fue, justamente, la que reveló la fecha de la boda.

Incluyó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stef Roitman y Ricky Montaner y también a la influencer Lele Pons, íntima amiga de Stoessel, y la cantante colombiana Greeicy. Además, comentó que Shakira y Sergio “Kun” Agüero también podrían recibir invitaciones.

Asimismo, indicó que, más allá de los conflictos familiares, Francisco Stoessel, hermano de Tini y amigo de De Paul, diría presente: “A pesar de que se estuvo diciendo, hablé con alguien de su entorno y me dijeron que no están peleados”, advirtió.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan a fin de año en Buenos Aires Instagram @rodridepaul

Por otro lado, la comunicadora especuló sobre las personas que muy posiblemente no reciban invitación por los conflictos que tuvieron con los novios. En primer lugar, mencionó a los padres de la novia, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, debido a presuntos conflictos familiares.

Marcelo Tinelli, Camila Homs y sus padres Horacio Homs y Liliana Di Trani y Cande Molfese tienen una mala relación con los novios, por lo que habría que descartarlos. Duki y Emilia Mernes tampoco se perfilan para asistir: “Seguramente con él hay buena onda, pero hay que ver qué pasa con ella”.

Lionel Messi seguramente asista al casamiento de Tini y De Paul

Por lealtad a La Joaqui, Luck Ra tampoco sería invitado, ni el futbolista Joaquín “Tucu” Correa, con quien Tini Stoessel fue vinculada sentimentalmente en el pasado.

Entre los que estarían en duda se encuentran Alejandro Sanz, puesto que cumple años el 18 de diciembre y, según sus fans, suele pasar el día en Europa, además de Chris Martin, persona muy cercana a la cantante, y Nicki Nicole. Por último, la comunicadora dijo que hay grandes chances de que David Beckham, dueño de Inter Miami, actual club del volante, viaje a la Argentina con su esposa Victoria Beckham para asistir a la fiesta.