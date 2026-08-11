La publicación con la que Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul

Luego de meses de especulaciones, Tini Stoessel confirmó este martes que se casa con Rodrigo de Paul. Tras retomar el vínculo con el futbolista en 2025 —con quien tuvo un impasse en 2023—, la artista publicó un romántico video sobre el paso importante que dará con su pareja y revolucionó sus redes sociales.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel más enamorados que nunca

“... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió en un posteo de Instagram que fue acompañado de un video en el que se la escuchó decir “Me caso” al momento de mostrar el anillo de compromiso.

El posteo con el que Tini Stoessel confirmó la feliz noticia (Foto: Captura Instagram/@tinistoessel)

Y agregó: “Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

Los rumores sobre una posible boda no son nuevos. Ya en julio del año pasado, la intérprete de “Miénteme” encendió las alarmas de compromiso al compartir postales de lo que parecía una velada romántica en las playas de Europa. En aquella ocasión —exactamente el viernes 4 de julio—, mostró una mesa enmarcada por un corazón de velas y rosas rojas sobre la arena. Además de posar sonriente con una flor en la mano, la escena estuvo musicalizada con el clásico “Por debajo de la mesa”, de Luis Miguel, lo que llevó a sus seguidores a pedirle enfáticamente que enseñara su mano izquierda para ver si llevaba el anillo de compromiso.

Tini Stoessel sorprendió el año pasado en Instagram con una serie de postales románticas que despertaron rumores de compromiso (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Sin embargo, las novedades más recientes sobre las nupcias apuntaron puntualmente a la logística de la megafiesta, prevista para fin de año, donde habría surgido un inesperado conflicto de agenda. Según reveló Pepe Ochoa hace dos meses en LAM (América TV), la pareja planeaba casarse el 26 de diciembre, pero a último momento Tini habría decidido adelantar la fecha al sábado 19 de diciembre, un día después del cuarto aniversario de la Copa del Mundo.

El conflicto en la organización del casamiento de Tini y De Paul

Este cambio generó un problema con la wedding planner contratada, Bárbara Diez, quien ya tenía agendada la boda de otra clienta para ese mismo día. De acuerdo con el panelista, la organizadora habría decidido dar prioridad a la cantante y al futbolista, cancelando sus compromisos previos e involucrando a todo su equipo en el evento de las figuras públicas.

Tras darse a conocer esta información, fue la mismísima Susana Giménez quien terminó de confirmar la fecha en una reciente aparición por el ciclo Por el mundo (Telefe), que conduce su amigo Marley. Ahora, con el reciente posteo de Tini Stoessel, todo indica que antes de que termine el año habrá casamiento.

Qué dijo Rodrigo de Paul tras el anuncio de Tini Stoessel

Por su parte, el mediocampista en el Inter Miami recurrió a su perfil de Instagram y replicó en sus historias el video que compartió su futura esposa.

Rodrigo de Paul reaccionó al posteo de Instagram de Tini Stoessel (Foto: Captura Instagram/@tinistoessel)

Y, junto a una serie de emojis, agregó: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amoooo”.