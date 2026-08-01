Flavia Palmiero regresa a la pantalla chica y Blender define su reestructuración

La reconocida conductora y empresaria regresará a la pantalla chica a partir del 18 de agosto para estar al frente de un ciclo matutino en Ciudad Magazine.

Tras su paso por Telefe en 2021, donde formó parte de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Palmiero prepara su retorno diario con Un nuevo día. El programa se emitirá de lunes a viernes de 10 a 12, desde pasado mañana.

El ciclo ocupará el espacio que quedó vacante a fines de 2025 tras la salida de Empezar el día, conducido por Amalia “Yuyito” González durante tres años.

La producción del envío estará a cargo de Eureka Films (la misma productora detrás de La mañana de Moria en ElTrece). El equipo en el piso estará integrado por el chef Gabo Colacioppo y dos periodistas, entre ellos, Juan Etchegoyen.

Nuevos ciclos en Televisión Pública

Tras la finalización de Nuevas tardes, el ciclo conducido por Emiliano Rella y María Eugenia Molinari, la Televisión Pública reestructuró su franja vespertina. Para cubrir el espacio vacante, las autoridades del canal apostaron por extender los magazines de Gabriel Corrado e Iliana Calabró, otorgándole media hora más a cada envío.

Con este cambio en la grilla, Estamos en una pasó a emitirse de 15 a 17, mientras que Iluminadas, va de 17 a 19.

De esta manera, la señal estatal busca reforzar su franja horaria más fuerte. Tanto los programas de Corrado y Calabró como los de Guillermo Andino (Las mañanas con Andino, de 10 a 12) y Carlos Monti (MBA: mediodía bien arriba, de 13.30 a 15) se consolidan como las propuestas más vistas de la pantalla pública.

Según pudo saber LA NACIÓN, los próximos pasos entre agosto y septiembre serán poner al aire un magazine por la mañana (de 7 a 9) y un ciclo de cocina por la noche.

Pilar Camacho

Blender apuesta a la renovación

Tras los cambios impulsados a fines de junio, el canal de streaming Blender (@estoesblender) avanza firmemente en el rearmado de su programación. La señal perteneciente a Cale Group renueva su propuesta mediante una estrategia integral que combina ciclos horizontales, producciones on demand y contenidos verticales diseñados específicamente para cada red social.

Entre las principales novedades que debutaron esta semana en su franja diaria, Mauro Szeta al frente de Qué día pasó a ocupar el horario de 18 a 20. El periodista especializado en policiales encabeza un equipo integrado por Solcito Rivas, el Tano Di Gennaro, Lu Iaccono, Darío Gannio, Tortu y Tomás Quintín Palma.

A su término, de lunes a jueves de 20 a 21.30, desembarca en su nuevo horario Blender At Night, conducido por José María Listorti junto a Marta Fort, Sebastián Almada, Imanol Rodríguez, Mariana Contartessi, Diego della Sala y Facu Reino.

En los próximos días, la franja posterior a las 21.30 se completará con una tira de ciclos unitarios que abarcará géneros y temáticas diversas: actualidad, debates, entrevistas, humor, deportes e historias de vida.

Además, según pudo saber LA NACIÓN, el canal profundizará su perfil de medio nativo digital con el lanzamiento de series de videos verticales periodísticos y de entretenimiento, sumado a una mayor presencia y nuevos contenidos protagonizados por Marta Fort.