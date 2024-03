Escuchar

Si bien Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) está hace mucho tiempo al aire, en el último año hubo un cambio importante: los acompañantes de los participantes, en lugar de estar detrás de cámaras, tienen un espacio en la tribuna desde donde pueden seguir todo el juego. Aunque no les dan micrófono, sí aparecen en cámara. Justamente en la edición del martes una de las concursantes, Milagros, captó la atención de Guido Kaczka al contar que fue con sus padres. Pero, ¿qué sucedió? Evidenció la interna familiar y reveló cómo es el vínculo que tienen sus progenitores.

Día a día pasan distintas personas por el programa de preguntas y respuestas. Algunos son más reservados e introvertidos, mientras que otros se muestran sueltos y desenvueltos delante de las cámaras. Esta semana estuvo Milagros, que trabaja con su padre en un almacén que tienen en su casa de Lomas de Zamora. Justamente fueron sus padres quienes se sentaron en la tribuna para alentarla.

Milagros (sexta de izquierda a derecha) participó de Los 8 escalones acompañada por sus padres, quienes están separados (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Vine con mi mamá y mi papá. No se pueden ni ver”, expresó la joven, pero rápidamente el conductor la interrumpió: “¿Cómo no se pueden ni ver?”. Ante esto, ella explicó que sus padres están separados desde hace 20 años y no se ven a menos de que pase algo con su vida.

“¡No puede tirar esa! ¡¿Pero cómo les vas a decir en la tele?! Te digo los pibes... a mí ya me está pasando, crecen un poquito y te pegan una bardeada... no se puede creer”, expresó Guido Kaczka, sorprendido ante la forma en la que habló la participante. “Pero, lo importante es que están, siempre”, aseguró Milagros, entre risas, mientras sus progenitores la escuchan con atención.

“Los papás están con ella, no son matrimonio, fueron matrimonio y hubo separación”, remarcó Kaczka, mientras que la participante le dijo que sus padres se separaron cuando ella tenía dos años, por lo que no se acordaba mucho de cómo era la relación antes.

Milagros tuvo 8 respuestas correctas, pero no logró avanzar al siguiente escalón (Foto: Captura de TV / eltrece)

Tras este breve intercambio se reanudó el juego. Le tocó la categoría de “regiones geográficas argentinas”, y aunque logró ocho aciertos en 60 segundos, el resultado no fue suficiente para avanzar, por lo que se quedó en el primer escalón.

Participó de Los 8 escalones y dejó atónitos a todos al contar qué quería hacer con el premio

En la emisión del lunes de Los 8 escalones, un hombre llamado Maximiliano, se robó la atención de todos al tener una curiosa actitud. Primero cuestionó a Guido Kaczka por no haberle preguntado qué iba a hacer con los millones en caso de ganarlos. Y es que tenía su respuesta formulada de antemano. “Los voy a repartir entre todos los participantes de hoy, menos con el que ya ganó nueve millones”, dijo.

Todos lo escucharon sorprendidos y Guido Kaczka no pudo ocultar su asombro: “¿Y de dónde pensaste eso?”. El concursante le explicó que tenía “una característica de altruismo” y le gustaba mucho compartir. En este sentido, manifestó: “Es que es fácil, tengo salud, libertad, seres queridos y tiempo para disfrutar, por lo cual yo puedo trabajar y ganarme el dinero. A esto lo quiero ganar porque quiero repartirlo con todos los sueños que vinieron hoy acá”. No obstante, aunque llegó a la final, no logró quedarse con el premio mayor.