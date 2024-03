Escuchar

Son muchas las personas que deciden inscribirse a Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), ya sea por el hecho de que necesitan del dinero para saldar deudas, para hacer refacciones de su casa o pagar sus estudios, entre otras cosas. En el programa, Guido Kaczka realiza preguntas de diversos tópicos y el que llega a la recta final compite por el premio mayor. En una de las últimas ediciones, el conductor se quedó sin palabras luego de que uno de los participantes relató el tremendo accidente que sufrió en el cumpleaños de su esposa.

Todo se dio en medio de una de las rondas del programa, en donde el hombre se hizo presente con el brazo enyesado. “Arranca el juego. ¿Quién inicia? Levantó la mano Maximiliano Jara”, empezó el conductor, quien le preguntó a que se dedicaba, a lo que el hombre contó: “Soy carnicero”. “¿No me digas que te la diste con…?”, indagó Guido, pensando que se había cortado en el trabajo. “No, me caí del techo”, respondió el participante. “¿Y qué hacías en el techo de la carnicería?”, le preguntó Guido, asombrado.

Los detalles del tremendo accidente del participante

Las dudas del conductor fueron más allá, por lo que el participante se decidió a contar la historia: “No, en mi casa (me caí). Buscando un envase de gaseosa, porque era el cumpleaños de mi señora y bueno, había unas promociones ahí con la gaseosa de dos litros…”, reveló el hombre, a lo que Guido sumó: “Y tenías que tener envases, y los habías dejado en el techo”. “Sí, sí, sí. Cuando los fui a buscar tenía que saltar de un techo al otro, pero era muy poco, se me apagaron las luces y fui a parar abajo”, siguió Maximiliano.

El jugador generó revuelo al dar detalles del accidente que tuvo en su casa

Ante la sorpresa del conductor, el participante, que generó impacto con su historia, explicó cómo se sintió en ese momento: “O sea, no me acuerdo nada”. “¡¡¡Qué bárbaro!!! ¿Pero era cerquita, algo que vos hacés habitualmente?”, quiso saber Guido. “Menos de la mitad de los escalones. Perdí la conciencia igual, porque tuve un puntillazo hemorrágico”, continuó el carnicero.

En esa misma línea, mencionó que no lo encontraron de inmediato teniendo en cuenta que, como era el cumpleaños de su esposa, había música alta y no escucharon el golpe. “¿Todos festejando y vos tirado ahí?”, preguntó Guido Kaczka, sin filtros. “Sí, sí. Bueno, cuando recupero un poco la conciencia, porque no la había recuperado, me logro levantar y la empecé a llamar a mi señora que me abra la puerta. Y cuando me vio estaba todo ensangrentado, porque también me corté el labio. Mi nena había preparado un cartel que decía Feliz cumpleaños. Y voy, me enjuago todo, leo el cartel y cuando me están llevando pregunto: ‘¿De quién cumple años hoy?’”, continuó Maximiliano, muy sincero sobre el mal momento que vivió.

“Uh, no, estabas como el de Candela, la moto”, acotó Guido, con humor, lo que despertó risas entre los presentes. “Claro, y no me acordaba de nada”, aclaró el participante. De todas formas, pese al susto que se pegó él y su familia, solo se fracturó la muñeca, y ya se encuentra en plena recuperación.