Fue “conejita” de Hugh Hefner, pero pasó de vivir en la mansión Playboy a dormir en una carpa: “Necesito salir”

Louise Glover, de 41 años, vivió en la famosa mansión Playboy y fue una de las “conejitas” de Hugh Hefner. Sin embargo, su presente está lejos del glamour. Ahora, la exmodelo británica pasa tiempos difíciles: sobrevive en una carpa de 80 dólares, ubicada en una granja de la zona rural de Reading, Inglaterra. “Necesito salir pronto de este aprieto”, expresó.

El duro presente de Louise Glover @Nypost

Del glamour y las fiestas en la mansión Playboy a vivir en una carpa

Durante la primera década de los 2000, Glover fue una de las figuras más destacadas de Playboy. En 2006, fue coronada como “Modelo del Año” por la icónica revista y vivió una temporada en la lujosa mansión Playboy en Los Ángeles, donde no pagaba alquiler. “Fue la mejor época, como si fuera otro mundo”, recordó en una entrevista con The Sun. “Ni siquiera pensé mucho en eso en ese momento, pero me codeaba con los nombres más importantes del mundo”.

Louise Glover fue "conejita" de Playboy y hoy trabaja como entrenadora Instagram: @louiseglover

En la Mansión, Glover disfrutaba de fiestas llenas de celebridades como Leonardo DiCaprio, Paris Hilton y Matthew Perry. “Una vez me pinté el cuerpo y todos bailamos alrededor de Snoop Dogg mientras actuaba en el escenario de la casa”, recordó.

Louise guarda buenos recuerdos de Hugh Hefner, a quien describió como “un caballero total” que la trató con amabilidad. El tiempo que pasó en la mansión sintió que estaba “en familia”, rodeada de otras modelos que también compartían ese sueño.

Un problema de salud y un giro inesperado: “Me niego a hacer algo XXX”

La suerte de Glover comenzó a cambiar en 2010. Tras someterse a una cirugía de implantes mamarios, sufrió un paro cardíaco y pasó cinco semanas internada en un hospital. “Eso fue una llamada de atención para mí”, señaló. Luego de su recuperación, decidió dejar atrás el modelaje para dedicarse al entrenamiento personal y al modelaje de fitness. En su nueva carrera obtuvo contratos con grandes marcas deportivas.

Sin embargo, tiempo después, su trabajo como entrenadora personal comenzó a decaer. También los contratos. Así, Louise, que en su mejor momento llegó a ganar hasta US$1300 por día, no pudo mantenerse cuando su alquiler de US$720 mensuales en una vivienda compartida cerca de Windsor aumentó a US$980, por lo que tuvo que dejarla.

Louise Glover pasó de vivir en la mansión Playboy a una carpa Instagram: @louiseglover

Louise Glover también trabaja como modelo Instagram: @louiseglover

La exmodelo duerme ahora en una carpa de 80 dólares. Intenta sobrevivir en medio de la incertidumbre. Usa una estufa de gas para cocinar y hervir agua, y dos bolsas de agua caliente para pasar las noches frías. “Estoy intentando mantener el ánimo y sacar el máximo partido a mi situación, pero es difícil. No tengo una familia a la que recurrir”, lamentó.

“En cierto modo, me siento más tranquila ahora que estoy aquí, porque tengo menos de qué preocuparme”, valoró, pero reconoció que no podrá estar así mucho tiempo más. “Necesito salir pronto de este aprieto. Las cosas tienen que cambiar antes de que llegue el invierno”, agregó.

Mientras tanto, Glover busca nuevos clientes para su negocio de entrenamiento personal y se ofrece como paseadora de perros. También sigue ligada, aunque en menor medida, al mundo de la moda. “Me encantaría hacer presentaciones y todavía hago trabajos promocionales”, contó. Sin embargo, aclaró que se niega a “hacer algo XXX”. De todos modos, no pierde las esperanzas en que su situación vaya a cambiar. “He pasado por muchas cosas y no me doy por vencida”, concluyó.

