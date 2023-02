Las fuertes declaraciones de Paris Hilton acerca de su sexualidad

escuchar

En 2020, Paris Hilton reveló a través de su documental This Is Paris (2020) algunos de los momentos más oscuros de su adolescencia, en los que profundizará con el lanzamiento de sus memorias Paris: The Memoir. Aunque ahora afirma estar felizmente casada con el empresario Carter Reum, mientras comparten su nueva etapa como padres, la socialité de 42 años se sinceró con una revista sobre cómo vivía su sexualidad cuando tenía 20 años.

Hilton confesó en la entrevista que, durante su adolescencia, creyó que era asexual, pese a que el mundo del espectáculo la consideraba un sex symbol, según reveló a Harper’s Bazaar. “Cualquier cosa sexual me aterrorizaba (...). Me consideraba la ‘bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”, expresó Paris para la revista. Desde su perspectiva, la experiencia con el video sexual que se filtró en 2004 y el abuso que sufrió por parte de un profesor en el secundario pudieron ser los causantes de su creencia.

Finalmente, el amor

Eso cambió cuando conoció al empresario Carter Reum, en 2019, con quien encontró una confianza que no había sentido antes, comentó. “Con Carter finalmente cambié. Disfruto de poder conectarme con mi esposo. Él no es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia. Es una buena persona”, señaló. “Era lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres”.

Paris Hilton y Carter Reum se casaron en 2021, después de tres años de relación @parishilton/Instagram

La también modelo consideró que después de haber pasado “un infierno” durante su juventud, al final tuvo lo que merecía. “Es alguien en quien puedo confiar y con quien puedo construir una vida real”. Ambos se conocieron en una reunión por el Día de Acción de Gracias que organizó un amigo de su familia. Después de varias citas, se enamoraron y decidieron convivir durante la pandemia.

Una nueva etapa

Ahora, después de haber anunciado de forma sorpresiva el nacimiento de su primogénito, Hilton declaró a la revista que intenta concentrarse en su bebé y en ser madre. “Es una buena sensación ser real, no sentirse como un personaje de dibujos animados todo el tiempo. Es una sensación muy buena”, agregó.

La multimillonaria empresaria expuso en el pasado sus problemas de fertilidad. Su deseo de ser madre se cumplió este año, con la llegada de su primer hijo a través de un vientre de alquiler. Según reveló al medio, cuando llegó el momento del parto, fue al hospital disfrazada para poder conocerlo, con una peluca, un abrigo con capucha y hasta usó un nombre falso en el registro del sanatorio.

Paris Hilton anunció el nacimiento de su bebé a través de Instagram @parishilton/Instagram

Anteriormente, Hilton le había revelado a Vogue que conoció a su esposo hace más de 15 años, pero recién en 2019 sintió la “chispa” entre ambos. Se comprometieron en febrero de 2021 y ocho meses después se casaron. En aquel entonces señaló: “A lo largo de los años, siempre he buscado a mi pareja. No solo alguien con quien compartir mis sueños, sino un hombre con quien construir un futuro juntos. Yo buscaba a mi igual: alguien que no estuviera fascinado con ‘Paris Hilton’, sino alguien que viera mi verdadero yo y me amara por lo que soy”.

LA NACION