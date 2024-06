Fue un ícono de los 90, se alejó de todo y así está hoy: “Me di cuenta de que tenía que hacer lo que me decían”

Escuchar

Hay rostros que son imposibles de olvidar, sobre todo si fueron los protagonistas de nuestras sonrisas o más bien si nos hicieron cantar o bailar. Y Anna Kumble fue uno de ellos. La cantante británica conocida como ‘Lolly’ formó parte de distintos proyectos, pero un día decidió alejarse de los medios. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó su aspecto actual y sorprendió por cómo está hoy.

Anna Kumble fue furor en la década de los 90 (Foto: Instagram/@lolly_annakofficial)

Era 1999 cuando la artista, que tenía apenas 22 años, lideró el ranking mundial por su sencillo “Viva La Radio”. Fue tal la repercusión que tuvo que luego lanzó su álbum debut “My Firs Album” y, aunque tenía un futuro prometedor, su carrera se estancó y llegó a lanzar solamente un total de cinco sencillos y dos álbumes.

En ese sentido, decidió alejarse de la música y optó por probar suerte como presentadora, rol en la que se la vio en programas como Xchange (BBC) y en Nickelodeon, canal de televisión de Paramount Global. Asimismo, en 2018 y gracias al surgimiento de plataformas de transmisión como Spotify y Apple Music, sus álbumes comenzaron a circular por estas aplicaciones.

Una de sus últimas apariciones había sido hace dos años, cuando hizo de la Reina Malvada en Blancanieves. En paralelo, creció su popularidad en las redes y Kumble logró reunir una gran cantidad de seguidores en TikTok, donde tuvo más de dos millones de visitas por sus presentaciones y canciones en vivo. A través de las redes sociales, se viralizó y no pasó desapercibida, sobre todo porque a sus 46 años se la ve igual que en sus comienzos.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi 40.000 seguidores, Anna recuerda sus comienzos y causa sensación. En uno de los reels que publicó se ve un carrete de imágenes en los que compara la década de los ‘90 con la actualidad, donde ahora reina el uso de la tecnología. “Agradecida de que no teníamos teléfonos en ese entonces”, escribió con humor.

“Finalmente, he encontrado el Instagram de Lolly”; “¡Siempre me ha encantado tu música Lolly y es una de las inspiraciones para estudiar música y aprender a producir!”; “Todavía apreciamos a nuestra hermosa Anna”; “Qué bella es la infancia”, fueron solo algunos de los tantos comentarios que recibió.

Durante una entrevista 2023 para Retropop, Anna habló sobre cómo fue el inicio de su carrera: “Lo grabamos, conseguimos un contrato y partimos de ahí. Fue muy orgánico y realmente muy fácil. Los productores estaban armando S Club en ese momento. Estaban haciendo otras cosas también y tenían esta idea para un artista que parecía haber sido importado de Japón o algo así. Así que ese fue el concepto inicial de Lolly”.

Sobre el motivo por el cual se alejó de la música, explicó que se trató de un desacuerdo sobre el lanzamiento de Girls Just Want To Have Fun, el cual fue lanzado por la icónica Cyndi Lauper. “Realmente no estaba de acuerdo con hacerlo. Le dije al sello discográfico: ‘Saldré y lo venderé, pero creo que estoy alienando a la mitad de mi audiencia’. Es que a los chicos les gusta divertirse también. Así que me desanimé y me di cuenta de que realmente era una máquina y que tenía que hacer lo que me decían, porque no me escuchaban”, sostuvo.

Cabe destacar que Anna actuó como Lolly durante el festival de música Preston Live 2023 en Moor Park, en Preston.

