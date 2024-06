Cómo está hoy Giorgio “Giosué” Cantarini, el niño de la película La vida es bella, 27 años después

Escuchar

La vida es bella es una película italiana de 1997, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. La trama se desarrolla en el tiempo en que se vivió la Segunda Guerra Mundial.

El personaje principal es ‘Guido Orefice’, un hombre judío que, junto a su hijo ‘Giosué’, es enviado a un campo de concentración nazi.

Con la intención de proteger al niño de los horrores del Holocausto, ‘Guido’ crea una fantasía en la que el campo de concentración es un juego. ‘Giosué’ debe seguir una serie de reglas para ganar un tanque real como premio.

Gracias a su trama, ‘La vida es bella’ recibió varios premios importantes como: Óscar a Mejor Película en Lengua Extranjera (1999), Óscar a Mejor Banda Sonora Original (Nicola Piovani, 1999), Óscar a Mejor Actor (Roberto Benigni, 1999), Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes (1997), 9 David di Donatello, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Roberto Benigni (1998), Premio César a la Mejor Película Extranjera (1998).

Otros reconocimientos para el filme fueron: Premio del Cine Europeo a la Mejor Película Europea (1998), Premio BAFTA al Mejor Guion Original (Roberto Benigni y Vincenzo Cerami, 1999), Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor (Roberto Benigni, 1999), Premio Goya a la Mejor Película Europea (1999); igualmente, recibió numerosos reconocimientos en festivales de cine y asociaciones de críticos alrededor del mundo.

Así está hoy Giorgio Cantarino, el actor que interpretó al niño en “La vida es bella” hace 26 años

‘Giosué Orefice’, el hijo del protagonista, fue interpretado por el actor Giorgio Cantarini a los siete años.

En la película, se aprecia que ‘Giosué’ experimenta confusión y miedo, debido a la historia que su padre ‘Guido’ (Roberto Benigni), crea para que él no se dé cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor.

La actuación del menor reflejó inocencia y simpatía, lo que lo llevó a ser admirado por muchas personas.

Giorgio nació en Orvieto, Italia, el 12 de abril de 1992; en el 2024, cumplió 32 años. Sus padres son Tina y Rimazio Cantarini, además, tiene un hermano llamado Lorenzo.

Gracias a su trabajo en ‘La vida es bella’, Cantarini abrió un camino en la actuación con producciones como: ‘Gladiator’, ‘Lamborghini: the man behind the legend’, ‘De amor y de guerra’, ‘Comandante’, entre otras.

Asimismo, ha trabajado como director y guionista. Algunos de sus trabajos destacados en estos roles son dirigir el cortometraje ‘Il giorno, la notte: poi l’alba’ en 2012, y coescribir el guion de ‘Flatmates’, en 2018.

En Instagram, Giorgio Cantarini suma más de 44 mil seguidores y se sabe, gracias a lo plasmado en su biografía, que vive entre Italia y Nueva York. Sus publicaciones se basan en hechos profesionales y muy pocos relacionados con su vida personal.

El Tiempo (Colombia)