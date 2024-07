La exorbitante cifra que habría pedido Furia para una presencia en un cumpleaños de 15: “Vergüenza ajena”

Escuchar

Durante su paso por la última edición de Gran Hermano (Telefe), Juliana ‘Furia’ Scaglione se posicionó como una de las participantes más polémicas de la casa, ya que protagonizó algunas controversias y disparó varios comentarios que no pasaron desapercibidos. Ahora, dos semanas después de que el reality llegara a su fin, volvió a ponerse en el centro de la escena mediática al conocerse la suma millonaria que habría pedido para participar de un evento.

Todo comenzó en las últimas horas, cuando Furia apareció en su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 800 mil personas, y ofreció servicios de presencia en eventos privados, incluyendo cumpleaños y casamientos. En su publicación, invitó a sus seguidores a contactarla por mensaje directo (DM), asegurando tener “precios accesibles” para este tipo de celebraciones.

Tras romper su contrato con Telefe, Furia encaró nuevos proyectos laborales (Captura: X)

Horas más tarde, se hizo viral un ida y vuelta con una seguidora que le habló para consultarle la tarifa para una fiesta de 15, ya que, según contó la mujer, su hija adolescente era fanática de ella. Por lo que se pudo leer en el mensaje, lo que Juliana pretendía no era tan “accesible” como había anticipado, puesto que pidió “cinco millones de pesos, más los viáticos del viaje”. Asimismo, sumó: “Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre”.

El supuesto ida y vuelta entre Furia y una seguidora que despertó la polémica (Captura: X)

La indignación de los usuarios

Como era de esperarse, la viralización de este mensaje generó una catarata de reacciones de todo tipo por parte de los usuarios en X. Muchos cuestionaron la tarifa y la criticaron duramente. “Cinco millones para ir a gritarte”; “Vergüenza ajena”; “La vida le dio oportunidades, no las quiso aprovechar”; “Cuando te llevás a todo el mundo por delante, tarde o temprano te la pegás”; “Muy accesible por suerte” y “Más los viáticos del viaje, no quiere pagar ni el remís”, escribieron algunos. En ese marco, otros apelaron a la ironía: “Ya me la imagino peleándose con la quinceañera, diciendo que la quinceañera le sacó el protagonismo y le tiene envidia”.

Tras lo sucedido, los fanáticos de la exparticipante de Gran Hermano aseguraron que se trataba de una fake news, y que ella no había compartido esa publicación en su cuenta oficial. “Es mentira, Furia jamás publicó eso; y segundo, es demasiado barato por ser Furia jajajaj”, expresó uno de sus fans, mientras que otro aseguró: “Che pónganle un poco de voluntad, hasta mi primita de 5 años edita mejor que esa captura”.

LA NACION