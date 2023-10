escuchar

Tras el primer debate presidencial, que tuvo lugar el domingo y donde cada candidato compartió sus propuestas, Gastón Soffritti expresó su opinión y generó una polémica en las redes sociales. En diálogo con Nati Jota en Sería Increíble (Olga), el actor elogió las propuestas de Javier Milei.

En un lunes álgido, en donde primaron los memes y recortes más importantes de lo que resultó del primer cara a cara entre los candidatos, los dichos de Soffritti dieron de qué hablar. En horas previas a su visita al programa de streaming, desde su cuenta de X -antes Twitter- advirtió que hablaría de este tema. Y así lo hizo...

Gastón Soffritti opinó a favor de las propuestas económicas de Javier Milei en Sería Imposible

“Gastón, hablaste vos. No coincidís en algunos aspectos de Derechos Humanos con Milei, pero sobre las reformas económicas que propone, ¿estás más alineado?”, consultó Nati Jota. “De economía entiendo poco y nada. No soy economista en sí. Sí entiendo de lo que voy leyendo y de lo que me voy nutriendo con cosas que voy aprendiendo porque me interesa aprender un poco de todo”, comenzó Soffritti.

Y añadió: “Dicho esto, pienso que es el que tiene un plan más claro. No sé si el mejor, no sé si el aplicable, pero por lo menos, sí lo tiene él en su cabeza, con el equipo que tiene alrededor. Lo escuché hablar a [Emilio] Ocampo y creo que es el que va alineando en cuanto al plan económico”.

Tras ello, reflexionó: “Considero que acá, en los últimos 40 años, las cosas no fueron para mejor. Siempre fueron para peor; fuimos retrocediendo a lo largo del tiempo con subidas y bajadas. Hay algo que evidentemente en Argentina no funciona y que tiene que ver con la confianza, que me parece que es la base principal de cualquier armado, que arrastra y te puede llevar puesto a la economía. Entonces, me parece que hay algo de la propuesta de él, que es muy distinta a la de todos los demás, que hace que la gente crea más en ese proyecto. Hoy lo que impacta más a nivel social es la economía”.

La reacción en las redes tras los dichos de Gastón Soffritti

Luego de la apreciación sobre las propuestas de Javier Milei que expresó Gastón Soffritti en Olga, los usuarios reaccionaron en las redes sociales y plasmaron comentarios a favor y en contra del actor.

Las redes estallaron de memes y comentarios tras los comentarios de Gastón Soffritti sobre economía (Fuente: Captura de imagen/X)

“Hay que animarse a decir tu postura a pesar de que vaya en contra de casi todos los de la farándula. Bien ahí, crack”; “Expectativas negativas”; “¿Debe estar hablando de telefonía móvil? “; “Que hable de lo que sí sabe”; “La cara de Rechi cuando dijo: ‘Tiene un plan claro’ “; “Se te escapó la L, era un ‘plan más caro’ “; “Confuso episodio” y “¿Volvió hablemos sin saber?”, fueron algunas de las menciones tras la opinión que brindó Soffritti sobre Javier Milei.

Gastón Sofritti elogió las propuestas económicas de Milei y en las redes no tardaron en reaccionar (Fuente: Captura de imagen/X)

Cabe destacar que antes de dar cierre al tema económico que venían hablando, Soffritti concluyó: “No estoy de acuerdo con todo lo que propone Milei, pero sí creo que hay algo que tiene que ver con que no podés gastar más de lo que ganás. Son leyes básicas”.