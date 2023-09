escuchar

El escándalo por las infidelidades de Federico Bal a Sofía Aldrey pareciera, por el momento, no tener fin. Y, aunque los protagonistas ya dieron por terminada la relación, otros involucrados siguen sin resolver su conflicto. Aunque en un principio la guerra era entre Yanina Latorre y Estefi Berardi, una de las supuestas terceras en discordia, Carmen Barbieri salió en defensa de su hijo y generó un fuerte cruce con la panelista de LAM (América).

Todo comenzó cuando Latorre asistió a la mediación judicial para resolver sus diferencias con Berardi, quien la acusó de hostigamiento y divulgación de mentiras al dar detalles del affaire que habría tenido con Bal. Horas más tarde, Barbieri se refirió al tema en Mañanísima (Ciudad Magazine) de manera jocosa, lo que desencadenó el enojo de la mediática, quien hizo un duro descargo que molestó a la conductora.

Carmen Barbieri lloró desconsoladamente por los dichos de Yanina Latorre

“Siempre me tiran con el cuerno que me comí. Yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el cu** mientras tenía una enfermedad y el tipo te engañaba”, fueron las palabras que provocaron esta mañana el desconsolado llanto de la capocómica.

Ante ese descargo de Yanina, Carmen aprovechó y contestó al aire: “¿Es para hacerle juicio? ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto y no se puede defender? Cómo permite esto Ángel, que dice algo de un hombre enfermo que murió en mis brazos”, reflexionó, con la voz quebrada. Y añadió: “Un hombre que sufrió tantos años cáncer. Sí, me engañó, me separé, pero mi hijo me preguntó dónde iba a ir el papá. ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente?”.

En ese sentido, miró a su letrado y suplicó: “Hacele juicio a esta señora”. “Esto fue posterior a la carta documento. Es tremendo porque ataca constantemente a la intimidad y a tu imagen”, le aclaró él. Fue en ese momento que Barbieri ratificó que la va a llevar a juicio y que, en caso de ganar, el dinero que se obtenga irá al hogar que tiene la Asociación de Actores.

Sin embargo, Carmen no fue la única que cruzó a Latorre. Este jueves, Fede Bal publicó un mensaje en X (antes Twitter), la mediática le respondió y todo terminó en un picante ida y vuelta en las redes sociales.

“¿Esto siempre es así? ¿O solo cuando vuelvo al país?”, escribió el conductor de Resto del mundo (Eltrece). Por su parte, la mujer de Diego Latorre lanzó un dardo sin filtro: “¡No! Solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí”. Se refería, de esa forma, a las acciones legales que le inició Estefi Berardi a ella y a Sofría Aldrey, ex de Bal.

Yanina Latorre y Fede Bal protagonizaron un tenso cruce en X (Foto: captura X)

“Conmigo no Yani, tranquila, que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entiendo es tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”, escribió Bal. “¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie (Vélez). Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía? Conmigo no Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos”, lo fulminó.