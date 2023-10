escuchar

En agosto pasado, se confirmó el romance entre Javier Milei y Fátima Florez, que habría comenzado hace alrededor de tres meses. Este domingo, se celebró el primer debate presidencial en Santiago del Estero, con los candidatos para las Elecciones 2023, que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Pero la ausencia de la actriz llamó la atención y, recientemente, se conoció el motivo por el cual no acompañó al economista.

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Myriam Bregman y Juan Schiaretti participaron en el debate presidencial este domingo TOMAS CUESTA - POOL

El líder de La Libertad Avanza protagonizó el debate presidencial que se celebró este domingo en Santiago del Estero, junto a Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad). Pero Fátima Florez no acompañó al político en su viaje, aunque sí posteó unos mensajes de apoyo para su pareja.

Previamente a la emisión del debate presidencial, se reprodujo a través del canal de Javier Milei una entrevista con Alejandro Fantino, en la que el economista repasó los puntos principales de su trayectoria y de su campaña de cara a las Elecciones 2023. En tanto, también habló sobre su relación con Fátima Florez y reveló el motivo por el que la actriz no asistió al encuentro político.

“Está de gira y tiene función en Rosario”, advirtió. Y detalló: “No nos vamos a poder ver hasta el lunes. Pero sí estuve muchos días con ella. Hasta el miércoles, estuvimos todos los días juntos”. El entrevistador hizo un apunte: “Se te nota visiblemente cansado”. A lo que el político respondió: “No. Se me nota contento, se me nota feliz. [Fátima] es una mujer maravillosa. La verdad es que tengo que reconocer que estoy muy enamorado. Lo estoy reconociendo, es un avance”.

Javier Milei habló sobre su relación con Fátima Florez

El líder libertario también señaló que presentará un libro próximamente, que se titulará Capitalismo, neoliberalismo y la trampa neoclásica. Además, contó que no lee literatura, sino publicaciones sobre los temas de agenda, y que no dedica tiempo al deporte.

La reacción de Fátima Florez en medio de la entrevista de Fantino a Javier Milei

Durante la emisión de la entrevista de Alejandro Fantino a Javier Milei, Fátima Florez compartió un posteo a través de sus Stories de Instagram, en los que plasmó su apoyo al líder libertario a pesar de no asistir al debate presidencial en Santiago del Estero.

Fátima Florez compartió un posteo en apoyo a Javier Milei durante el debate presidencial

La actriz compartió un fragmento de la entrevista del líder de La Libertad Avanza junto a Alejandro Fantino, en el momento en el que aseguró estar enamorado y mencionó a Florez. “Me derrito con mi amor”, escribió la también bailarina, y añadió un gif de un corazón en tono violeta y un mensaje: “Juntos”. En otro posteo, Fátima comentó: “I love you”, y añadió: “Javi y Fati”.

El posteo de Fátima Florez sobre Javier Milei Instagram: soyfatimaflorez

En mayo pasado, Fátima Florez y su expareja Norberto Marcos anunciaron su separación, tras más de 22 años juntos. Previamente, en el mes de diciembre de 2022, la capocómica conoció al economista, durante un programa en el que ambos fueron invitados especiales a la mesaza de Mirtha Legrand. En estas semanas, la pareja reafirmó su vínculo a través de posteos en las redes sociales y declaraciones en entrevistas televisivas.