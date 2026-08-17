Giro en la muerte de Hayden Panettiere: revelan la posible causa de fallecimiento

La revista People reveló este lunes nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años. Según el Departamento de Policía de Greenville, agentes y paramédicos acudieron al lugar alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local, ante un llamado de emergencia. La información inicial indicaba que se trataba de una mujer inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Hayden Penettiere en la serie Héroes

Aún no se reveló públicamente la identidad de la persona que llamó, pero se cree que era amiga de la actriz estadounidense. Según informes de medios internacionales, los paramédicos intentaron reanimar a Hayden mediante técnicas avanzadas de RCP, un conjunto de procedimientos de emergencia que incluyen medicamentos especiales, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco.

Según los informes, Hayden fue declarada muerta a las 2:32 p. m. luego de que las compresiones torácicas realizadas por los paramédicos resultaran ineficaces. Mientras tanto, las grabaciones de audio del centro de llamadas de emergencia obtenidas por la revista People revelan que las autoridades mencionaron “sobredosis” y “paro cardíaco” tras la muerte de la actriz de Heroes y Nashville.

Hayden Panettiere en la saga Scream 6

El Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville continúan investigando el caso. Sin embargo, ya se ha informado que “la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”. La policía también confirmó que fue “un conocido” de la actriz quien llamó a los servicios de emergencia.

La muerte de la actriz fue un verdadero shock para el mundo del espectáculo, ya que pese a su corta edad había trabajado en producciones de renombre.

Nacida en Palisades, un pueblo en las periferias de New York, Panettiere se hizo reconocida por su papel en la serie de TV llamada Héroes(2006) donde interpretó el personaje de Claire Bennet. Años más tarde, en Scream 4yVI, la artista encarnó el papel de Kirby Reed.

*Por Guillermo Amorim.