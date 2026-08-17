Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años. La noticia fue revelada por su papá y representante, Skip, en un comunicado que llegó a los medios de comunicación de todo el mundo. Aún se desconocen las causas de su muerte.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó Skip sobre la repentina muerte de la actriz que participó en distintos proyectos televisivos y cinematográficos.

Hayden Panettiere participó de films como Héroes y Scream Captura de pantalla

La investigación de su caso se encuentra en manos del Departamento de Policía de Greenville, en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville.

Quién era Hayden Panettiere

Nacida en Palisades, un pueblo en las periferias de New York, Panettiere se hizo reconocida por su papel en la serie de TV llamada Héroes (2006) donde interpretó el personaje de Claire Bennet. Años más tarde, en Scream 4 y VI, la artista encarnó el papel de Kirby Reed.

Hayden Penettiere en la serie Héroes

El éxito profesional de Hayden se desdibujó, en los últimos años, por cuestiones personales: en febrero de 2023, su hermano menor, Jansen, quien también se dedicó a la actuación, murió por una cardiopatía a los 28 años.

Sus romances y la familia que formó

En pleno rodaje de Héroes, un formato sensación en los Estados Unidos, Hayden conoció a Milo Ventimiglia, con quien encabezó una relación que duraría dos años.

Poco tiempo después de este amorío, la actriz conocería a Vladimir Klitschko, un boxeador ucraniano que sería campeón del mundo en su categoría. Con él formó una familia en 2014 con la llegada al mundo de Kaya Evdokia Klitschko.

Panettiere junto a Wladimir Klitschko, con quien tuvo una hija

Cuatro años más tarde, Hayden sufrió una depresión postparto y la relación con Klischko entró en un desgaste. “Me sentía fatal. Lloraba todo el tiempo. Si bien el alcohol me ayudaba a calmar los nervios, es un depresor, así que con el tiempo empeoró las cosas en lugar de mejorarlas”, expresó en el podcast de Jay Shetty.

A raíz de esta situación, que incluyó la ingesta de drogas y recurrentes ataques de pánico, Klitschko presentó los documentos correspondientes en la Justicia de los Estados Unidos para solicitar la custodia de Kaya.

Hayden con su hija Kaya

La batalla legal por la menor terminó de resquebrajar por completo la relación y la propia Hayden terminó cediendo en pos de proteger a su ser querido. “Fue lo peor, firmar esos papeles. Lo más desgarrador que he tenido que hacer en mi vida”, afirmó en un diálogo con el medio Red Table Talk.

Su compleja historia de vida fue retratada en su biografía llamada This Is Me: A Reckoning, lanzada en mayo de este año. En la obra literaria abordó una experiencia perturbadora que sucedió a los 18 años cuando fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre “muy famoso” y “desnudo”.

El crudo testimonio de Hayden Panettiere

Al reconstruir aquella historia que la marcó, Hayden dijo que la escena se dio en una embarcación en el sur de Francia, con muchas celebridades presentes, donde una amiga, a quien llamó “Stella McAmis” la acompañó hasta una habitación. Allí, se topó con un hombre famoso en una cama, sin camisa y oculto bajo las sábanas. En una situación que duró apenas unos minutos, la actriz huyó despavorida del lugar.