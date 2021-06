Gladys Florimonte habló luego de los dichos de Juana Viale en su programa: “No entiendo por qué tanta maldad”

Durante la emisión del último sábado de La Noche de Mirtha Legrand, Juana Viale le consultó a Gladys Florimonte respecto del cambio que esperaba con la elección de Alberto Fernández como presidente. De hecho, le remarcó con ironía que el cambio le llegó ya que debió vender su auto y gastar sus ahorros. Ahora, la humorista contó durante una entrevista radial que la nieta de Mirtha Legrand la llamó para disculparse y opinó al respecto.

“Ayer Juana me mandó un audio, me dice: ‘Espero que no te hayas sentido mal’. Y le dije que no hay que darle bola a la gilada”, contó Florimonte en el programa Por si las moscas (La Once Diez). Y continuó: “Hay tanta gente mala, las redes sociales están bravísimas, buscan el pelo para poder agredir, estamos muy malos”.

Juana Viale le preguntó a Gladys Florimonte cómo le fue al apostar por Alberto Fernández

“Tanto Mirtha como la producción siempre me han tratado de diez, yo no entiendo por qué tanta maldad, tan mala intención. No hubo ninguneo, ni cosa rara. Juanita es un sol de persona, es un encanto, buena actriz. Es la persona más dulce y más amorosa que hay. Hace años que voy a lo de Mirtha, yo te digo que la admiro”, agregó Florimonte.

“A mi las redes ya me tienen harta: vos decís algo y te empiezan a matar, de un lado y del otro. Nosotros hablamos con Juana por eso. Sinceramente, yo no lo tomé para nada mal. No quiso decir que yo vendí el auto porque… ¿a quién no lo tocó la pandemia? No fue con una mala intención, a lo mejor interpretaron cualquier cosa”, respondió cuando Moskita Muerta, el conductor, le preguntó sobre la repercusión en las redes de lo que se tomó como una chicana de parte de Viale.

“Cómo me voy a enojar si me hacen una pregunta; si es real. Si yo en ese momento que estaba Mirtha dije que voté un cambio. Después… con todo esto de la pandemia, tampoco le vamos a echar la culpa a este hombre (Alberto Fernández) de todo, pero sí nuestra profesión fue la más sufrida. nadie nos ayudó. Y bueno, lamentablemente tengo dos autos y me dije, ‘sacrifico uno’. Eso fue todo, no hubo mala intención de Juana”, concluyó.

La polémica surgió luego de que el sábado pasado Juana Viale le recordara: “En este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tu auto, estas viviendo de ahorros”.

