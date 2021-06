Tras quedar afuera de la gran final, Sol Pérez analizó su paso por MasterChef Celebrity

En una complicada noche, Sol Pérez quedó afuera de la final de MasterChef Celebrity. Emocionada por su eliminación pero feliz por todo lo aprendido durante la competencia, la modelo y conductora pasó por Flor de equipo y habló de lo que significó este certamen en su vida.

“Yo creo que tengo que estar muy agradecida, chocha, feliz. Es tan lindo este programa que uno no se quiere ir nunca . Antes me pasaba con otros programas que decía ‘que termine ya’, pero este no, al contrario”, comentó, entre risas, desde el living del ciclo que Florencia Peña conduce por Telefe.

Mientras recibía halagos por parte de todo el equipo por su gran desempeño en las hornallas, la conductora resaltó que Pérez nunca se conforma, siempre intenta superar su marca e ir por la excelencia. Totalmente de acuerdo con Peña, la ex “chica del clima” confesó: “Durante la primera parte estaba muy rígida, no era yo. La verdad que no me estaba divirtiendo y eso cambió después del repechaje”.

En cuanto a su mote de “intensa” dentro de la competencia, Pérez reconoció que a veces ni ella se aguanta: “ Cuando me pongo intensa me pongo aguda. No me soporto ni yo escuchándome . Igual lo amo a [Damián] Betular”, reveló mientras veían el tape de cuando tuvo que seguir las indicaciones del jurado para preparar una torta.

LA NACION