Arnaldo André sorprendió a Jey Mammon con un certero cachetazo en vivo

En la emisión de este martes de Los Mammones (América) estuvo invitado Arnaldo André. Sin dejar pasar la oportunidad, Jey Mammon le pidió recrear una escena al aire que terminó a los golpes.

Todo comenzó cuando el conductor planteó el tema de las cachetadas dentro de las novelas televisivas que André protagonizó con éxito en la década del 80, algo que caracterizaban las producciones del actor en esos años. “En aquel entonces era un paso de comedia algo que hoy en día es tremendo gracias a la sociedad que ha madurado”, planteó Jey. “Hoy se valoriza y se da importancia a la mujer, en aquel entonces era algo normal. A mí me decían en la calle: ‘dale una cachetada a mi mujer’. Gracias a Dios eso ya es terminó”, afirmó André que luego agregó: “La cachetada está prohibida...a la mujer”.

“¿Querés hacerme una escena a mí?”, le preguntó Jey. “¿Por qué me pensás eso? ¿Porque te estoy mirando fijo?”, repreguntó el actor. “Porque me estás mirando fijo y porque tenemos un pasado”, contestó el conductor. “Hagamos así: yo estoy con mi mujer y vos estás en la barra. De repente yo descubro que te le estás insinuando y ahí empieza la discusión”, planteó Arnaldo. “Yo estudié con Chávez, con Paula Chaves”, bromeó Jey.

“¿A quien te comiste Arnaldo André?”, lo increpó Jey en el juego. “¿Ah, me levantás la voz? ¡No te lo voy a permitir porque a mi mujer se la respeta”, le respondió el actor antes de sorprenderla con una cachetada. Al finalizar el paso de comedia, el conductor afirmó: “Pero a mí me gustaba él, no la mujer”.

