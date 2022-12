Gran Hermano 2022: aseguran que hackearon el Instagram de Coti y la familia de Julieta salió al cruce

escuchar

Desde el comienzo de Gran Hermano (Telefe), la audiencia tomó partido por diversos participantes respecto a su juego y personalidad. Con el transcurso de los días, y al conocer más a cada uno de ellos, aquel apoyo se incrementó o derrumbó. Esta segunda opción es la que atraviesa de la figura de Coti Romero por parte del público, debido a sus estrategias. Esta nueva batalla en el reality habría sido trasladada a la suspensión de la cuenta de Instagram de la correntina, que generó un descargo por parte de su familia y un mensaje de quienes manejan las redes de Julieta, su “contrincante” dentro de la casa.

Las últimas semanas de juego para Coti fueron complicadas debido estrategia de juego, que tuvo como consecuencia la eliminación de Daniela, y la enfrentó a quienes eran sus aliadas, Julieta y Romina, con quienes tuvo una feroz pelea, entre gritos e insultos. Este tenso clima en la convivencia se traslada en la audiencia, que ya tomó partido por las participantes.

Fuerte pelea en GH: la salida de Daniela formó dos bandos

Pero más allá del juego, en el que el público tiene una importante ingerencia mediante su voto, en las últimas horas se dejó en evidencia que se llevó a cabo el cierre de la cuenta de Instagram oficial de Coti, administrada por la familia de la participante, que contaba con 852 mil seguidores.

La hermana de Coti habló sobre el presunto "hackeo" (Foto Instagram @camilaarommero)

“Como familia de Coti queremos aclarar que no tenemos nada que ver con la suspensión de su Instagram. Fue hackeada y cerrada por alguien más”, advirtió Camila Romero, hermana de la jugadora, en sus redes sociales. Asimismo, destacó que se están llevando a cabo medidas para recuperar el perfil. “La maldad de la gente no va a prosperar. Realmente no podemos creer el odio tan grande que tiene la gente. Hay límites y se pasaron todos”, aseguró.

De inmediato, se replicó el mensaje en total repudio por el accionar sufrido por la participante. Fue la familia de Julieta Poggio quien se pronunció al respecto, a través de la cuenta de la jugadora, la cual administran. “Queremos hacerles saber que repudiamos este hecho si fue por causa de denuncias”, comienza el comunicado al referir sobre la posibilidad de que el cierre fuera el resultado de una masiva denuncia de usuarios contra ese perfil.

El mensaje de la familia de Julieta (Foto Instagram @poggiojulieta)

En la misma línea, aseguraron: “No perdamos la perspectiva ni olvidemos que esto es un juego y muchos de los participantes usan sus redes como herramienta de trabajo”. Asimismo, remarcaron que el eje del programa se centra en empatizar o no con los jugadores, pero el odio no es el camino. “Hay cosas con las que no se jode”, determinó la familia de Juli al demostrar que lo que sucede dentro de la casa es parte del juego y en clara señal de buscar la paz entre los dos frentes que se conformaron respecto al reality. Por el momento, la cuenta de Instagram continúa bloqueada.

LA NACION