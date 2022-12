Gran Hermano: la inesperada y violenta pelea entre Coti y el Conejo que terminó en insultos

escuchar

La convivencia en Gran Hermano (Telefe) vive su momento más intenso, debido a las nuevas estrategias que muestran los jugadores, que generan diversos cruces. Coti es una de las más señaladas, dentro y fuera del programa, por su plan de juego, al ir contra Julieta y Romina, con quiénes habían pactado una tregua. La participante correntina siente presión y sus reacciones la dejan en evidencia, las mismas que la alejan de sus compañeros. Ahora, podría atravesar su momento más solitario ante la inesperada pelea con su gran aliado, Alexis.

Coti es una de las jugadoras más fuertes del reality. Sus movimientos estratégicos y posteriores negaciones se llevan diversos análisis por parte del público y los especialistas. Sin embargo, algunas de sus jugadas la pusieron contra las cuerdas, como la última espontánea que hizo y que generó la salida de Daniela, contrario a lo que buscaba: eliminar a Julieta. Más tarde, tuvo un nuevo revés y fue sancionada por recoger un mensaje del exterior, lo que le valió no poder votar en el repechaje el miércoles por la noche. Por eso, su humor cambió en estos días.

La pareja se peleó fuertemente tras un planeo de Coti (Captura video)

Tras conocer la sanción ejecutada por Gran Hermano, protagonizó una nueva pelea, pero esta vez no fue con Alfa o con Julieta, sino con su único aliado: su novio, Alexis. La joven correntina se habría mostrado molesta por el acercamiento del jugador a su mayor contrincante, Romina, al tener una conversación sobre su familia. Fue esto que enojó a Coti, quien le hizo un fuerte planteo a su compañero, durante una charla íntima en el patio.

“A mí me molesta y no voy a ocultarlo, no tengo por qué hacerlo”, le planteó la joven a su novio, quién intentó bajarle la importancia al asunto. “Si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, determinó la participante y de inmediato se levantó y se fue, a pesar de la insistencia de su novio para que se quedara con él.

Ofuscado por la situación, Cone siguió los pasos de su pareja que ingresó a la casa, se quitó un colgante de su novio y se lo devolvió. Este gesto desató la furia de Alexis, y mientras continuó sus pasos hacia la habitación, le advirtió: “No contés conmigo para nada. Y te digo una cosa, con los asuntos muy personales no se jode. Pel... de mi...”. Por primera vez el jugador se mostró muy enojado, y esto dejó paralizados a Nacho y a Thiago, testigos del inesperado conflicto.

