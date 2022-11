Gran Hermano 2022: el video de otra repudiable frase de Alfa hacia una de sus compañeras

escuchar

Walter “Alfa” Santiago se convirtió en uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano (Telefe). En un principio, era criticado por sus compañeros por diversas actitudes en la convivencia, pero en las últimas horas el malestar dentro de la casa aumentó notablemente cuando recibió una sanción por los polémicos comentarios que le hizo a Coti. Tras este hecho, se conoció una nueva filmación que lo vuelve a poner en el centro de la polémica.

Alfa fue enviado directamente a placa de nominados y en las redes sociales se difundió un clip que data de algunas semanas atrás y que generó más repudio. Allí se puede escuchar al participante de 60 años decirle a Mora, la última eliminada del reality: “Teníamos ganas de tener una pequeña orgía en la habitación”. Sin pasar por alto la frase, ella le respondió: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor”.

Pero, Alfa no se quedó callado y continuó: “Escuchame, Mora, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente, así no hacemos ruido”. Tajante y molesta, ella le remarcó: “Tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”.

