Se separó una pareja en la casa de Gran Hermano: “¿Ya les contaste que no estamos más juntos?”

En una semana de convivencia Gran Hermano (Telefe), el reality más importante del momento, volvió a justificar por qué tiene el mejor rating de la televisión argentina. Este viernes, entre las últimas idas y vueltas, Maxi y Juliana confirmaron su separación.

El nuevo grupo de nominados, la mala compra en el supermercado, los movimientos de Lucila en cuanto al complot y el rompimiento de las normas, y el grave incidente ocurrido entre Alfa y Coti fueron algunos de los sucesos más importantes de esta semana.

Juliana le pregunta a Maxi si le contó a Alexis sobre la reciente separación

No obstante, en horas de la tarde, una situación llamó la atención de los espectadores de Pluto TV cuando Juliana se mostró llorando sola en la habitación frente en el espejo. Las redes sociales, que juegan un papel fundamental en esta edición del reality, viralizaron un video en el que la pareja tuvo un incómodo diálogo en la pileta.

Juliana y Maxi fueron la primera pareja en confirmar su romance (Captura video)

Esta semana los jugadores deben poner a prueba su resistencia física y el trabajo en equipo para contar con la totalidad del presupuesto de la compra semanal. La idea es pedalear por turnos en un bote instalado en la piscina la misma cantidad de distancia que existe entre Buenos Aires y Uruguay.

En este contexto, Maxi y Juliana se acercaron al patio para cumplir con su participación y en ese momento ella preguntó: “¿Vos le contaste al ‘Conejo’ que nosotros no estamos más?”. Él, con cara seria, le respondió: “No lo hablé con nadie”.

En otros de los videos se los ve a sus compañeros preocupados por la decisión que tomaron. Julieta y Coti conversaron en la salida del baño y conjeturaron sobre lo que había sucedido. Y María Laura consoló a Juliana con un abrazo cuando la vio llorando.

Cabe señalar que la pareja se formó a los pocos días de haber arrancado el programa, antes de cumplir la semana. A partir de aquel momento, Maxi y Juliana se volvieron fuertes dentro de la casa, a tal punto de que ninguno, al igual que Thiago, obtuvo un voto de parte de sus compañeros en la gala de nominación hasta el momento.

Qué dijeron las redes sociales de la separación entre Maxi y Juliana

El clip se volvió viral en las redes sociales por la incógnita de cómo seguirá la primera pareja que se formó en la edición 2022 de Gran Hermano.

No obstante, esta no es la primera vez que se pelearon y algunos de los comentarios en las redes sociales estuvieron divididos. Por un lado, los que creían que Maxi ya se estaba fijando en otra chica y, por otro lado, los que no creen en esta separación.

Maxi y Juliana confirmaron su separación en la casa de Gran Hermano Captura: Pluto tv

En este sentido, Fede Bongiorno, tuitero que hace resúmenes del programa, manifestó: “Chicos, es la millonésima vez que cortan Juliana y Maxi, permítanme dudar”, sin embargo, agregó: “Igual reconozco que me entusiasma la idea de ver “exs” conviviendo en la casa. Quiero caos y lágrimas”.

Hasta el momento no se vieron videos de cómo fue la ruptura entre ambos porque la producción del programa no muestra las situaciones más importantes, para tener la primicia en emisiones como la gala de eliminación o nominación con la conducción de Santiago del Moro.

