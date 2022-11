Conmoción en Gran Hermano: Alfa “quebró los límites del respeto” con Coti y fue sancionado

escuchar

Este jueves por la noche, Santiago del Moro comenzó el programa de Gran Hermano (Telefe) en un clima de tensión. “Qué programa difícil porque en la casa pasaron cosas que no deben pasar”, introdujo el conductor.

“Los tiempos han cambiado y hay cosas que se dicen o supuestas bromas que no pueden pasar más. Eso lo sabemos todos acá afuera y lo saben cada uno de los jugadores que está dentro de la casa más famosa del mundo”, acotó.

Alfa se desubicó con Coti y recibió una sanción por parte de Gran Hermano

Antes de seguir con el juego y la competencia, Santiago del Moro pidió el clip del grave incidente que ocurrió en las últimas horas. “Estaban en el cuarto de los chicos y había algunas chicas ahí. Alfa tuvo un comentario muy desafortunado y espantoso hacia Coti. Te vamos a mostrar toda la secuencia y te vamos a mostrar qué va a pasar con Alfa de ahora en más en este certamen”, relató.

Gran Hermano llamó al confesionario a Walter para comunicarle que sería sancionado

En el video se ve a Coti, Maxi y Juan hablando en la cocina. “¿Se zarpó con vos, no?”, le preguntó el taxista a la correntina. ”Sí. Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Primero estaba acostado. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos’. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Le digo ‘che, dejá de joder’”, introdujo Coti.

“Y en un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice ‘mirá, mirá, mirá'”, concluyó. Luego la producción mostró el audio de lo que dijo Walter Santiago en aquel momento: “Mirá ‘Cotita’. Diez de circunferencia ‘Cotita’, mirá un desodorante”. Tras el tape, Alfa fue sancionado por Gran Hermano con su nominación inmediata para abandonar la casa el próximo domingo.

Alfa le pide disculpas a Coti luego de la decisión de Gran Hermano

En la previa a conocerse la sanción a Lucila, Gran Hermano interrumpió el contacto entre Santiago del Moro y los participantes para emitir un comunicado a Walter Santiago. “Walter hace algunas horas te he convocado al confesionario para hablar de un reciente episodio inaceptable en esta competencia, que te tuvo como protagonista dentro de la casa y te anticipé que ibas a ser sancionado. Mi decisión es que estás nominado”. La casa quedó en silencio y la correntina rompió en llanto.

Gran hermano comunica la nominación de Walter Santiago y el participante le pide disculpas a Coti

Cuando Coti se dirigió a la cocina, Alfa la tomó de la mano y le manifestó: “Vos no te sientas mal porque no tenés la culpa de absolutamente nada. Yo lo que hice fue una broma, estábamos jorobando y vuelvo a repetir, ya te pedí disculpas. Hablé con vos en privado. No tuve absolutamente nada contra vos, no quise hacerte daño, no quise acosarte como dijeron en algún momento. Entonces quiero que te sientes ahí y que no te sientas mal porque esto es un huevo y vos no te tenés que sentir culpable de nada”. Ante la palabra de Walter Santiago, los concursantes aplaudieron y quedaron en un silencio incómodo que traspasó la pantalla.

LA NACION