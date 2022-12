Gran Hermano 2022, en vivo: tras la salida de Daniela, los participantes ponen en juego sus estrategias

escuchar

18.00 | Alfa protagoniza el primer enfrentamiento contra Ariel

Hace horas Alfa protagonizó el primer enfrentamiento contra el reciente participante. En medio de un “juego” con Camila, Ariel salió en defensa de la rubia. Tras el llamado de atención, el oriundo de Tigre lo sorprendió en la habitación y le señaló: “Ariel, cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Está clarito, te lo digo así. Directamente. Yo estaba jugando con Camila. Vos no podés ponerte en abogado y decir ‘eh para che, eso no se hace’”, a lo que su compañero respondió: “Estaba durmiendo y le metiste el dedo en la boca”.

Alfa protagoniza el primer enfrentamiento contra Ariel (Fuente: Twitter/Telefe)

17.30 | Revelan el objeto que intentó meter Marcos a escondidas

Este lunes a través de LAM (América), Gastón Trezeguet contó que Marcos quiso ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) con un objeto prohibido. Entre su ropa interior la producción del programa detectó que portaba una pinza de depilar, por lo que inmediatamente se la retiraron.

Marcos ingresó un elemento prohibido

17.00 | Daniela se convirtió en la novena eliminada de Gran Hermano

Luego del abrupto cambio de día de la gala de eliminación para el lunes, debido a los festejos tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Daniela se convirtió en la novena eliminada de la casa más famosa del país. Con el 73,29% de los votos, el público eligió a la oriunda de Moreno para que deje el reality. En tanto, Julieta Poggio se quedó con el 26,71%. Mientras que Romina Uhrig fue la primera salvada con el 7,97%.

Daniela es la nueva eliminada de Gran Hermano 2022

LA NACION