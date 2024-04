Las confesiones de Gisela Barreto: del abuso que sufrió en un trabajo al incómodo descubrimiento sobre la sexualidad de una de sus exparejas

Escuchar

Gisela Barreto sorprendió esta mañana al contar dos historias desconocidas de su vida privada. La exvedette que revolucionó el ambiente en los 90 y hoy se desempeña como panelista reveló en la pantalla de Net TV que cuando era joven fue víctima de acoso por parte de un jefe en uno de sus trabajos y recordó el momento en el que se dio cuenta que una expareja en realidad era bisexual.

Barreto decidió hablar de su experiencia personal luego de que en el programa de América TV la conductora, los panelistas y los invitados del día repasaran la noticia sobre la condena a Felipe Pettinato por abuso sexual. “Ayer terminamos el programa con este tema, porque todavía no se conocía la sentencia, y todas las acá presentes vivimos una situación de abuso en algún momento. Hoy se habla con más conciencia”, reflexionó la conductora. “Este abuso también ocurre en el trabajo”, agregó la doctora Victoria Aguirre, vocera del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos. En ese momento, Barreto, muy atenta a las palabras del resto de las presentes, decidió romper el silencio.

“ Lo que se siente es abuso de poder. Abuso de poder muchas veces en el trabajo. Y en nuestro ambiente, ni que decir ”, arrancó la exmodelo, quien fue catalogada en su juventud como una de las mujeres más deseadas de la Argentina. “¿A vos te pasó?”, le preguntó entonces David. “Sí”, respondió categórica, y recordó que le sucedió con una persona que está viva y con otra que ya falleció.

Consultada sobre cómo fue el episodio, Barreto explicó que ella logró superar la situación “con humor”. Además, contó por qué decidió contarlo: “Esto se ha visibilizado y los medios, los comunicadores, hemos transmitido esto a la sociedad y es muy importante”, reconoció. “Al principio te da vergüenza. Yo por ejemplo al principio salí con humor porque podés perder el trabajo. Yo en ese momento le dije a este fulanito ´donde se come no…, hay que separar las cosas´. Yo salí de la oficina, era chiquita, mantenía a mi familia y dije ´me quedo sin trabajo’”, recordó.

La exvedette habló de una situación de acoso que vivió en el ambito laboral Instagram

“¿Cómo se vuelve a ese trabajo al día siguiente?”, preguntó Gustavo Grabia luego de que Barreto reconociera que no perdió el puesto por ese episodio. “Se vuelve. Y no me volvió a acosar. Nunca más. Un señor ”, repasó. Además, la exmodelo explicó que en ese momento no se hablaba y que se vivía con miedo a hablar y a perder el trabajo. “Es un abuso de poder que hay que denunciar y no hay que tener miedo”, aseguró.

Por último, Barreto festejó que los tiempos cambiaron y remarcó que en su época no solo no escuchaban a las mujeres sino que, además, en un caso de abuso le daban la razón a los hombres. Además, recordó que siempre la culpa recaía en la mujer, en su profesión y en su forma de vestir.

Un descubrimiento impensado

En otro momento del programa, mientras hablaban de la “propuesta indecente” del Chino Darín -”Estamos buscando un trío”, bromeó el actor en su cuenta de X ante el pedido de una seguidora-, Barreto habló de su propia experiencia y dejó muda a toda la mesa. “Nunca una pareja me pidió un trío. Peor. Tuve una pareja que era bisexual”, disparó. “¿Por qué peor?”, se preguntó ella misma. “ Me tocó una pareja que era bisexual, lo descubrí yo. Y la verdad es que me parece que no está copado. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su sexualidad, pero yo no lo sabía ”, aseguró.

Barreto explicó que, al inicio de la relación, cada integrante de la pareja explicita sus gustos. Por eso la noticia le cayó mal. Además, aseguró que ella ya lo sospechaba y que lo confirmó con algunas fotos que encontró de él con su mejor amigo, que tuvo un sueño que le dio algunos indicios y que luego lo confirmó con ciertos gestos entre ellos que le llamaron la atención.

El perfil de Barreto dio un giro de 180 grados cuando en el año 2010 sintió una repentina devoción por la virgen en un pequeño pueblo de Bosnia. “Antes de que Jesús me muestre otra cosa, antes de que me indique el camino, yo pensaba que tenía que estar linda. Yo lucho, eh... A veces te mirás al espejo y decís ´Uy, me podría poner esto´, y ahí es cuando sale la antigua”, contó aquel entonces. Hoy, además de su vida religiosa, trabaja como panelista en un ciclo de Net TV.

