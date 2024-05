Whoopi Goldberg recordó un difícil momento de su infancia: “Salvé a mi madre cuando estaba a punto de quitarse la vida”

Escuchar

Whoopi Goldberg reveló que cuando tenía ocho años sorprendió a su madre cuando estaba a punto de quitarse la vida, y que no la vio durante dos años porque debieron internarla en el hospital psiquiátrico Bellevue de la ciudad de Nueva York. La actriz y conductora relató este episodio en su libro de memorias Bits and Pieces: My Mother, My Mother, And Me, que saldrá a la venta el 7 de mayo.

En un extracto que dio a conocer The US Sun, Goldberg describe el momento en el que llegó a su casa de la escuela y encontró a su madre, Emma Johnson, “desalineada” y descalza, “murmurando incoherentemente” y sin una noción precisa de dónde se encontraba. “ La vi acercarse al horno, lo encendió y metió la cabeza allí. Tenía edad suficiente para saber que esto era realmente una mala noticia. Corrí, la agarré por la cintura y la saqué ”, rememoró.

La actriz de Ghost, la sombra del amor también recordó haberse sentido “extremadamente protectora y enojada” mientras los vecinos observaban como subían a su madre Emma Johnson a la ambulancia.

Durante el episodio del miércoles de The View, el programa televisivo que conduce, Whoopi se refirió a esos primeros extractos que fueron dados a conocer antes de la publicación de su libro. Una de sus compañeras, Joy Behar, no se anduvo con rodeos y le preguntó: “¿Contás en el libro que cuando eras niña tu madre tuvo lo que solían llamar un ataque de nervios? Tuvo un momento muy, muy difícil y la llevaron a Bellevue, eso da miedo. Y durante dos años no supiste realmente lo que le pasó, ¿verdad? ¿Y luego regresó y realmente no se acordaba de ustedes dos? ¿Quién cuidaba de ti y de tu hermano mayor, Clyde?”.

“ Yo tenía 8 años y Clyde, 14. Nuestra prima, Arlene, nos cuidó, y mi papá apareció y también se ocupó de nosotros, pero en aquellos días a los niños no se les decía nada, los padres simplemente desaparecían, sucedían cosas ”, explicó Whoopi. “Y para mí fue como: ‘Ah, entonces la llevaron a este hospital y nadie me va a decir nada y no puedo ir a verla’”, continuó la estrella de Cambio de hábito.

Cuando Joy le preguntó qué le pasó a su madre durante su internación en Bellevue, la actriz contó: “Le dieron tratamientos de electroshock”. Luego, dirigiéndose al público que se encontraba en el estudio, explicó: “Entonces, aquí hay otra razón por la que realmente deben prestar atención a lo que está sucediendo políticamente, porque hubo un tiempo en este país en el que su esposo o su hermano o cualquier hombre involucrado en su vida podía tomar decisiones médicas por usted. El padre de mi madre, mi abuelo, y mi padre lo aprobaron. Dieron el visto bueno para que mi madre recibiera el tratamiento de shock durante dos años ”, reveló.

La madre de Golberg falleció en 2010, luego de sufrir un derrame cerebral. “Lo que pasa con el duelo es que... Lo digo en el libro, hay que entender que la gente no sabe qué decir, no saben cómo responder. Entonces mi mamá murió y yo me enojaba mucho con la gente y pensaba: ‘¿De verdad me estás preguntando cómo me siento?’. Luego me di cuenta de que no habían tenido la experiencia, así que no lo sabían, por lo que no tenía sentido molestarme con esa gente, porque estaban tratando de ser amables”, explicó la actriz.

Otra de las conductoras del programa, Sara Haines le preguntó por qué había decidido publicar un libro basado en su vida, pero también en la de su madre y su hermano, que también murió de un aneurisma en 2015. “No estoy segura. No lo sé, pero sabía que tenía que hacerlo, pero no estaba segura de involucrarme profundamente en algo que implica extrañarlos, porque ya se han ido hace algún tiempo. Y entonces, creo que me di cuenta de que estaba empezando a olvidar muchas cosas... Porque, cuando tienes un hermano o alguien que ha estado con vos desde el principio, podés decir: ‘No, eso no pasó así, sucedió de esa manera’. Pero todos se han ido y por eso tengo recuerdos de cosas que sucedieron, pero no tengo fechas ni horas específicas”.

Luego bromeó: “Entonces, en el libro digo que probablemente la primera frase debería haber sido una aclaración de que lo que se cuenta ahí podría haber sucedido o no exactamente como lo cuento. ‘Sucedio, pero, ya sabés... ¡No puedo decirte cuándo!’”, bromeó.

