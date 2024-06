Gran Hermano: cómo Furia podría ser eliminada, según una exparticipante

Escuchar

Falta menos de un mes para que Gran Hermano (Telefe) llegue a su final. La placa de este domingo incluía a Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia. Durante una tensa gala de eliminación, los nervios dominaron a todos los participantes. Por su parte, Martín Ku y Darío Martínez estaban fuera de placa y, por lo tanto, más tranquilos.

Finalmente, el pasado domingo, en un dramático cara a cara con Juliana Scaglione, Santiago del Moro anunció con suspenso el resultado final. “Quien abandona la casa es Virginia. Te felicito, Furia”, sentenció el conductor, dejando a la casa en un estado de conmoción.

Así, con el pasar de los días, Virginia pasó por la Noche de los Exs (Telefe), un panel integrado por antiguos participantes de viejas ediciones que se dedica a analizar más en profundidad el juego de los participantes que siguen en competencia. En este programa, conducido por Robertito Funes, la reciente eliminada dio su opinión acerca de las tácticas de Furia para sortear las placas y el apoyo que posee afuera.

Sin guardarse nada, agregó: “Cuando la mina dice: ‘Yo nunca ofendí a nadie’ o ‘Nunca le he hecho pasar mal un tiempo a nadie’, yo me cag... de risa. Y cuando le dice a Martín que todas las mujeres de la casa lo votamos… Yo lo voté, pero no porque era ‘codicioso’ sino porque era un jugador excelente, porque era un pibe que ganaba momento a momento. Ganó nueve liderazgos”.

Virginia también opinó sobre las probabilidades de Juliana de ganar y la influencia de los seguidores fuera de la casa. “Para mí va a ganar”, aseveró y planteó cómo evitarlo. “Ella tiene un fandom (…) y todo el fandom de afuera le hace caso y por eso saca a la gente. No nos saca porque nosotros somos pel...tudos y no sabemos jugar. Nos saca porque el fandom de ella hace”.

Tras la eliminación de la mujer, los integrantes del juego empezaron a compartir sus sensaciones, y Furia, sin filtro, dejó algunas apreciaciones contundentes sobre la gala cargada de emociones. “Quería que te vayas vos, hijo de pu...”, lanzó Furia a Emmanuel Vich, con quien su relación se había deteriorado drásticamente en las últimas semanas, convirtiéndose en enemigos acérrimos.

Furia también expresó sus sentimientos al haber competido directamente contra otra participante: “¿Sabés lo que fue estar al lado de Virginia? No se lo regalo a nadie”, comentó la personal trainer, resaltando la tensión de esa situación límite.

En cuanto a los números finales, Virginia Demo fue eliminada con el 58,3% de los votos, mientras que Furia obtuvo el 41,7%, avanzando así en un juego que ya está en su fase final.

Si bien los resultados fueron parejos, es un gran logro para Juliana haber logrado ganar este último versus que la consagró como la jugadora con más placas pasadas en esta edición. La recta final de Gran Hermano promete más tensiones y emociones, con los participantes cada vez más cerca del gran premio y las estrategias y rivalidades al rojo vivo.

