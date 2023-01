Gran Hermano: la frase que le dijo Julieta a Marcos en la casa y que se viralizó

escuchar

Los rumores de que podría surgir un romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio dentro de la casa más famosa del país nunca se terminaron de concluir. La porteña afirmó que continúa con su pareja fuera de Gran Hermano (Telefe), aunque los espectadores del reality se mantienen a la expectativa de que surja algo con el concursante salteño. Esta semana la modelo lo confundió con una pícara frase que no supo bien cómo interpretar y trató de disimular su reacción.

“¿Sos el mozo vos?”, le consultó Julieta a Marcos, con una voz tan ligera y dulce que en el video pareciera que dice: “Sos hermoso”. “¿Qué?”, cuestionó el concursante oriundo de Salta, mostrando su confusión por no haber entendido lo que la porteña le dijo. “¿Se lo llevás a Maxi, porfa? Es de Maxi esto. Así yo le llevo a Cami”, le explicó la joven de 20 años.

La relación entre Marcos y Julieta parece ir directo hacia un desenlace romántico. captura

Ginocchio trató de disimular su perplejidad ante la frase de Julieta y se dispuso rápidamente a preguntar por el destinatario de la taza que la porteña le entregó. En tanto, los espectadores del reality más famoso de la Argentina especularon en las redes sociales que lo que realmente le dijo Poggio a Maxi fue una indirecta. “Para todo el país, ella dijo ‘sos hermoso’ y punto”, señaló uno. “Los subtítulos son automáticos, no mienten”, compartió otro, junto al clip con las declaraciones escritas.

Lucca Bardelli, la pareja de la porteña fuera de la casa, habló sobre las especulaciones sobre una relación amorosa entre su novia y el concursante. “No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente, como puede pasar en una serie. Pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir, por última vez, que no lo digo porque a mí no me afecta en nada. Es mi novia y confío en ella”, aseveró.

LA NACION