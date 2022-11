Gran Hermano 2022: el contundente descargo del novio de Julieta por su relación con Marcos

escuchar

Gran Hermano 2022 (Telefe) tiene un complemento que el resto de las emisiones del reality no tuvieron: las redes sociales. Puntualmente, en Twitter los usuarios ofician de panelistas del programa y allí nacen diversas conclusiones de juego. Una de las más resonantes es la relación entre Julieta y Marcos, quienes se muestran muy cercanos y el público afirma que son testigos de una incipiente relación amorosa. Pero, la modelo tiene novio. Por primera vez, y debido a la gran insistencia que recibe, el joven decidió hacer un descargo sobre lo que se ve en la tele.

“No creo que ella esté haciendo nada malo. Juli es mi novia y voy a bancarla, por más que ella lo vea o no”, expresó Lucca Bardelli en un video en su cuenta de Instagram. En la misma línea, aseguró que no se siente interpelado por lo que se muestra tanto en redes como en los programas, debido a que confía en su pareja y que todo fue tema hablado previo al comienzo del ciclo.

Asimismo, profundizó en su pedido por respeto tanto hacia él como hacia su novia, con quien dijo que tiene una relación muy sana. “No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque a mí no me afecta en nada. Es mi novia y confío en ella”, sentenció.

LA NACION