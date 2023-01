Daniela Celis prometió “venganza” en Gran Hermano, pero terminó siendo víctima de su propio personaje

escuchar

Para los televidentes que tenemos mucha memoria, allá por los años ochenta, el Canal 9 de Alejandro Romay emitió una serie australiana que hizo mucho ruido: “La vengadora”. Stephanie Harper, una mujer en sus cuarenta, millonaria, se enamoraba de un joven tenista del que todos sospechaban que estaba con ella por su fortuna. Greg era fanático de la cacería de cocodrilos y entre otras «virtudes» engañaba a Stephanie con su mejor amiga. Su plan era casi perfecto, en el medio de la luna de miel, llevó a su mujer a conocer el pantano del lugar donde se alojaban y la empujó a los cocodrilos. Los animales atacaron a nuestra heroína, pero milagrosamente se salvó. Gracias a un cirujano que la reconstruyó, arrancó una nueva vida, no sin antes ir por su venganza. Volvía con una nueva cara, muy parecida a la de las modelos de las revistas de aquella época, engañaba a su traicionero marido, lo volvía a enamorar, y terminaba matándolo recuperando lo que era de ella.

Esta historia volvió a cobrar valor las últimas semanas cuando Daniela Celis, participante de Gran Hermano, hizo campaña para volver al juego y así “vengarse” de varios de los participantes que permanecían dentro de la casa. “Venganiela” , como la apodaron los seguidores del reality, hizo su rentrée emulando a Stephanie Harper con un plan que parecía perfecto: ir contra Coti y su exnovio, Thiago. La gente compró su historia, le creyó la reconversión y en la gala de repechaje obtuvo el porcentaje más alto, 40,98 % de los votos.

Las primeras horas luego de su reingreso, parecían un acto de justicia, la chica de barrio que tuvo una vida muy sacrificada, se da cuenta de la traición de la que creía una de sus mejores amigas y del desprecio de su ex, por lo que prepara una fría venganza. Pero la historia de Daniela arranca mucho antes de entrar a la casa cuando confesó que sufrió bullying de chica por su apariencia: “Yo quería ser linda para ser aceptada. Y realmente operarme las lolas me cambió la vida”. Así se presentó una despampanante joven de Moreno que terminó una relación con un hombre veinte años mayor para entrar en el juego. Su look llamó la atención desde el día uno, sus largas pestañas fueron las que lograron que el público la rebautizara “Pestañela” y sus eternos llantos, mezcla de heroína de telenovela y actriz de película clase b, la dejaron afuera del programa. Los días que estuvo adentro del reality fue muy juzgada por tener relaciones sexuales con Thiago delante de todo el mundo. ¿Pero cómo pasó esta hermanita de ser una de las menos queridas de la casa a la reencarnación del personaje de la ficción de Canal 9?

Varias veces fue nominada hasta que, en la anteúltima, apeló al llanto y a último momento se quedó y fue Cata quien abandonó el encierro. Pero una semana después, fue la novena eliminada de la casa más famosa del país, con el 73,29% de los votos, el segundo porcentaje más alto después de Juan Reverdito que obtuvo 88,14%.

Afuera, nuestra heroína tomó conciencia de lo sucedido, se espantó de la traición de Coti que nominó a varias de sus compañeras y, a la vez, no pudo soportar lo que opinaba Thiago, a sus espaldas. Este cóctel explosivo, creó a “Venganiela”, una joven empoderada que dejó de llorar y dar lástima para demostrar que iba a ir por todo. Le duró poco, la noche del repechaje entró con una actitud digna de una mala de telenovela, ignorando a quien era su pareja y abrazando a su archienemiga. Pero a los pocos días, lo que parecía una de las jugadas más interesantes de este ciclo de Gran Hermano, se transformó en algo previsible. Al quedar Coti fuera de la casa, expulsada por el voto de la gente, y su atracción fatal con Thiago, mezclado con la lástima que siente por él, la ubicaron a Daniela en el mismo lugar de siempre.

Las tramas de las telenovelas nos demostraron que para que una historia sea atrapante tiene que haber una pareja que se ame y un tercero que esté dispuesto a separarlos. “Pestañela” pudo ocupar ese lugar con Thiago y, encontrar en Nacho, a su “enemigo”. Pero, por el contrario, eligió ser la viuda de “Nachiago” y eso la dejó al borde de la salida nuevamente. El “coqueteo” constante que tienen Thiago y Nacho que se consumó en la noche de Año Nuevo, cuando se dieron un beso en la pileta, es seguido por miles de fans en redes sociales que esperan que la pareja prospere y quieren a Daniela fuera de la casa. Esto sumado a que se pasó revelando datos del afuera que provocó un fuerte apercibimiento de Gran Hermano y molestia en los televidentes que pedían su expulsión. “Venganiela” para muchos pasó a ser “Oportuniela”.

Daniela tuvo la oportunidad de ser “La vengadora ” del siglo veintiuno o, más cercano a nuestras latitudes, convertirse en una nueva Marimar, pero se quedó en el camino. Ahora solo le resta esperar cuánto tiempo pasará hasta que el público la saque de la casa porque si algo deja de enseñanza Gran Hermano, es que el supremo es lapidario y ya quedó claro que no quiere traiciones. Sin la plata del premio, ni la venganza ejecutada, se dará cuenta por si sola que Telefe canceló la segunda temporada de “Venganiela”a pedido del público.