Qué significa el temible sobre rojo de Gran Hermano 2022

El jueves por la noche quedó inaugurado en Gran Hermano (Telefe) el sobre rojo, cuyo mensaje en el interior se ve relacionado con el juego que se lleva a cabo. En diversas ocasiones, Santiago del Moro comunicó medidas por parte de la producción a través de dos tipo de sobres: el plateado y dorado, cuyos colores están ligados al tipo de noticias para los participantes. Por lo que este nuevo papel advertía malos augurios.

“Inauguramos el sobre rojo”, indicó Santiago Del Moro en la introducción del programa, al advertir que se estaba frente a una fuerte sanción. “Rojo porque se han roto reglas que son muy delicadas para la casa y va a haber sanción porque pasó anoche algo grave. Se le aclaró que nunca debe llevar cosas del afuera adentro”, explicó en clara referencia a la reincorporación de Juliana al juego, tras la elección de los propios participantes.

Juliana reingresó a Gran Hermano y rompió las reglas

La participante que entró tras el repechaje no disimuló nada que tenía información importante del afuera para el juego. “Mora dice que te ama y que te extraña”, fue lo primero que le dijo a Alexis. En otro de los fragmentos, se la ve en una conversación con su pareja Maxi. “Cuando dijeron entre Juliana y Daniela, dijiste ‘no’”, señaló la participante y luego se refirió a Coti: “Jugadoraza, brava, yo me paro y la apaludo (...) hay gente que dice: ‘Vamos a echarle el fardo a fulana’. Y acá dentro uno dice: ‘Ah, mira fulana’, pero no fue fulana, fueron todos”.

“Hasta eso mostraron, que es insignificante, pero ahí te das cuenta lo de Pluto. Pluto es 24/7 chicas, literal”, señaló “Tini” dando información del afuera. Además, Julieta le preguntó si en la plataforma se podía seleccionar la cámara y ella le respondió que no. Si bien la información que dio no es vital para las estrategias de los jugadores, Juliana brindó muchos detalles insignificantes de cómo se ve afuera. “Quiso hacerse la viva. Quiso engañar a las chicas con cosas, pero sé que hay partes más graves”, indicó Laura Ufbal en el debate.

“Miraba Pluto para ver tu reacción”, le manifestó Juliana a Maxi asegurando que le mandó mensajes desde afuera: “Igual es complicado, no es fácil”. Luego se refirió a la situación en la que Coti leyó la pelota que le tiraron desde afuera de la casa. “Por eso le anularon el voto. Igual ella lo quiso decir. Dijo: ‘¿Puedo decir mi voto?’”, explicó. Gastón Trezeguet analizó su jugada: “A mí me parece que es pagar el tributo al señor feudal. Vos intercambiás información por alianza. Ahora ella sabe muy bien lo que le genera al otro dentro de la casa. Me parece que es súper sancionable, se va de mambo con la información y pone data que para otro no necesariamente es fundamental para el juego”.

Por otro lado, Sol Pérez dijo: “Para mí es cuando le das mucho poder a esta persona. Se ven estas cosas. Ella lo hace porque sabe que tiene información y porque todos quieren saber... En vez de contar con esa información y jugar, lo único que hace es desparramar la información”.

La sanción a Juliana, dentro del sobre rojo que todos temían

Luego de un extenso debato del asunto, finalmente Santiago del Moro abrió el intrigante sobre rojo y leyó: “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder, quedará en placa de nominados y no podrá nominar”. De esta forma, se determinó como la primera que estará en placa. Aún Gran Hermano no le comunicó la fuerte determinación, lo que causó controversia en la audiencia, ya que le da tiempo para seguir dando información.

