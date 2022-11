Gran Hermano: revelaron la insólita cifra que pidió el influencer que se metió en la casa para dar una entrevista

escuchar

Desde su regreso a la pantalla chica poco más de dos semanas atrás, Gran Hermano (Telefe) se ubicó entre los temas más candentes del momento y todo lo que sucede tanto dentro como fuera de la casa vinculado a los participantes es digno de debate. En las redes sociales se ubica entre los puestos más altos de las tendencias y, en pos de lograr subirse a esa creciente ola de popularidad, un influencer decidió publicar el momento en el que se coló a la casa. Sin embargo, poco después, su fama se vio alimentada por las insólitas cifras que pidió a cambio de dar entrevistas.

Revelaron la insólita cifra que pidió El Wandi para dar una entrevista tras colarse en Gran Hermano

A menos de un mes de su debut, Gran Hermano ya fue el centro de varias polémicas, pero en este caso no fueron ni los hermanitos ni el juego lo que dieron de que hablar, sino que fue un influencer que rompió una de las reglas más importantes del programa: el aislamiento.

Conocido en redes sociales como “El Wandi”, cuenta con 135 mil seguidores en TikTok y 40 mil en Instagram, y es famoso por sus videos en los que registra cómo se mete en lugares en los que no debería estar. En sus redes puede verse que traspasó la seguridad de recitales como Thiago Pzk, Karol G y Tini Stoessel, pudo entrar al Lollapalloza y hasta se hizo pasar por un empleado para estar en la cocina de un popular local de comida rápida.

El Wandi tiró una remera con su nombre al patio de la casa (Foto: Captura de video)

Su más reciente objetivo fue la casa de Gran Hermano, a la que accedió sin problemas e incluso llegó a tirar una remera con su nombre a la zona del patio para que los integrantes de la casa supieran que estuvo allí. En la filmación que rápidamente se volvió viral, mostró que saltó un alambrado, trepó un paredón y evadió a la seguridad hasta ubicarse en el techo, desde donde pudo ver con claridad a los participantes.

Como era de esperarse, su popularidad traspasó el territorio de las redes sociales y fue mencionado en múltiples programas de televisión dedicados a la farándula. No obstante, no dio ninguna entrevista, y en la tarde de Intrusos (América) revelaron que esto se debe a que pidió una elevada cifra a cambio de hablar con ellos.

El Wandi, el influencer que se coló en Gran Hermano

“Subió mi mensaje a su Instagram y ahora me dice ‘si querés voy pero son 100 mil pesos’”, contó asombrado Pablo Layus, quien fue el encargado de ponerse en contacto con él. Por su parte, El Wandi publicó en sus Historias una encuesta para que sus seguidores decidieran si aceptaba o no la invitación. Divertida por los requisitos del joven influencer, Flor de la V expresó: “¿Vos te das cuenta? No llegamos ni a pagar el aguinaldo de diciembre. Plata no tenemos, pero amor sí”.

Esta no es la primera vez que El Wandi intenta ganar unos pesos extras con su presencia en los estudios televisivos. Apenas sucedido el incidente, Ángel de Brito contó en Twitter que pidió 120 mil pesos para estar en LAM (América). Al parecer, las negociaciones con Intrusos llegaron a buen puerto, ya que el joven terminó por acceder y charló largo y tendido con los presentes en el piso.

LA NACION