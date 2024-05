El llanto de Silvina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó por el embarazo que perdió: “Te pido disculpas”

Escuchar

Este domingo, Silvina Escudero visitó el Almorzando con Juana (eltrece) el cual es conducido por Mirtha Legrand en reemplazo temporal de su nieta, Juana Viale. Durante los últimos minutos del programa, “la Chiqui” le consultó sobre el momento delicado que atravesó tras perder su embarazo, lo que generó una conmoción en la bailarina, que segundos después se animó a explicar en palabras.

La mesaza, que también estuvo compuesta por Joaquín Levinton, Gladys Florimonte, Hernán Drago y Mariano Massaccesi, tuvo un momento emotivo y reflexivo cuando Mirtha Legrand le consultó a Escudero sobre su mal momento personal. “¿Vos pasaste un momento muy difícil, últimamente, muy duro? ¿Perdiste un embarazo?”, consultó la conductora, quien justificó que se sintió conmovida cuando tuvo noción de la noticia que se dio a conocer en LAM (América).

“Sí, de 14 semanas. Con mi marido estábamos hace cinco años y medio en la búsqueda. Hay personas a las que les es fácil y hay otras que no. Y bueno, sí, me costó un montón. Estuve muy triste y yo soy una mujer muy positiva, muy enérgica, muy de salir para adelante, pero me pegó muy mal. A mi marido también”, soltó Escudero con angustia.

“¿Soy indiscreta si te pregunto cuántos años tenés?”, preguntó Mirtha a lo que Silvina respondió: “40 años”. “Podés quedar embarazada perfectamente”, insistió la Chiqui. “Sí, pero bueno, hay parejas que están años. La verdad que desde que esto se hizo púbico, mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas, tanto mujeres como hombres que han atravesado esa situación tan dolorosa, ese duelo que es tan silencioso y tan personal”.

