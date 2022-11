Gran Hermano: una influencer propuso un cambio que modificaría la vida de los participantes de la casa

escuchar

Una advertencia llegó a la casa más famosa del país. Maxi fue el encargado de dar el aviso: los participantes de Gran Hermano (Telefe) deberán controlar el número de veces que lavan la ropa, ya que los productos para ello se gastan demasiado rápido. Aunque la razón que motivara el comunicado en la casa no estuviera relacionada con el medioambiente, una influencer y activista del consumo responsable propuso un cambio que modificaría la rutina de los concursantes.

Dafna Nudelman, o como se la conoce en las redes sociales @lalocadeltaper, hizo un llamado a los productores del reality: incorporar hábitos más ecológicos y sustentables. Así lo anunció en diálogo con María O’Donnell en el programa De acá en más (Urbana Play FM). “Me encantaría que me llamaran de la casa de Gran Hermano porque hay muchas cosas que charlar sobre esto y para dar ejemplo a todo el país y que comiencen a reciclar”, aseveró a LA NACION.

Dafna Nudelman advirtió algunos consejos para cuidar la energía en GH.

Nudelman invitó a replantearse ciertos hábitos con respecto al lavado de la ropa. “Hay prendas que no tienen que lavarse con cada uso, como un jean. Estaría buenísimo que en la Argentina existiera una política que implemente franjas horarias para que se incentive el uso más eficiente de la energía”, señaló. Aunque advirtió que se trata de “un desafío ecológico” dentro de la casa de Gran Hermano.

“Lo vi de casualidad y me llamó la atención, porque surgieron problemas de convivencia a la hora de gestionar los lavados. El hecho de que les dijeran a los concursantes que no hay vía libre para los productos sirve de metáfora para saber que, aunque acá fuera accedamos a ellos a través del dinero, el mundo es uno solo y no tenemos vía libre para consumir, explotar y contaminar como si fuera ilimitado. Tenemos que cuidar los recursos”, enfatizó.

ARCHIVO-. Dafna Nudelman propuso un cambio en los hábitos de los concursantes.

En el caso del uso del lavaplatos, la influencer se mostró a favor en cierta medida. “Tenemos tan malos hábitos en el lavado manual, con la canilla abierta y otras cosas, que el lavaplatos es más eficiente en el uso del agua en comparación. Pero también hay que llenarlo, igual que el lavarropas”, señaló.

Prácticas para el ahorro de energía

La influencer y activista compartió a este medio algunos consejos para conseguir un ahorro en la energía y en la economía. Las prácticas para el lavado de ropa que recomendó son:

Evaluar si la ropa necesita un lavado. "No debemos hacerlo de forma automática ni después de cada uso, sino lavar a conciencia cada prenda", aseguró Nudelman. También apuntó que si se encuentra una mancha, se puede limpiar únicamente la zona.

Lavados completos y no parciales.

Usar jabón biodegradable. Evitar colorantes y fragancias "que no suman y sí restan al medioambiente y a nuestra salud". También que, en lo posible, posean envases retornables.

Vinagre de alcohol como suavizante para la ropa.

Lavar con agua fría o tibia, pero no con agua caliente. "Gasta mucha energía", apuntó la activista.

Horario. Dafna aconsejó prender la lavadora "fuera del horario pico", es decir, "por la noche o muy temprano, pero no a la mañana ni cuando sale la gente de trabajar a la tarde".

No usar el secarropas siempre que el clima acompañe. "Además, los rayos uva traen beneficios adicionales, ya que desinfectan y también blanquean la ropa blanca", destacó.

