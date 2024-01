escuchar

Gustavo Yankelevich, reconocido productor de televisión y teatro, contó una experiencia espiritual que le recordó a su hija Romina Yan, a casi 13 años del fallecimiento de la actriz de Chiquititas. En septiembre de 2010, Romina murió a causa de una aneurisma. Yankelevich contó una anécdota que lo ayudó a superar un mal día: “Me había sacado del agujero negro, algo que le había pedido dos horas antes”.

El próximo 28 de septiembre de cumplen 13 años de la muerte de Romina Yan, hija de Gustavo Yankelevich y de la productora y actriz Cris Morena. La joven sufrió una descompensación en la calle producto de una aneurisma que fue fatal. Su padre, más de una década después, compartió una experiencia que lo ayudó a sanar la pérdida de su hija. “Una mañana me levanté en Florencia (Italia), me levanté mal. Me apareció otra vez el agujero negro y decía: ‘No lo voy a poder soportar’”, comenzó a relatar el productor.

“Yo dije: ‘Ayudame porque no salgo, no salgo, te pido que me ayudes, que me saques de esta’. Dije eso y me fui a la estación de tren con mi mujer, con Rosella. Estábamos esperando que anunciaran nuestro viaje, que era a Milán. Y mi mujer me dice: ‘¿Me acompañás a tomar un café?’ Y le dije que no, me quedé esperando”, continuó Yankelevich en una entrevista para El Observador 107.9.

Tras ello, contó que una mujer se le acercó en aquella estación entre una multitud de tres mil personas. “Bajo la vista y veo a una mujer muy luminosa que se me acerca y me dice: ‘¿Le puedo dar un beso?’. Le dije que sí claro y nos abrazamos, y en eso le dijo: ‘Yo no la conozco, ¿usted es de acá?’. Y me dice: ‘No, estoy de paso. Si tiene un minuto le quiero contar algo’”, prosiguió Yankelevich.

Aquella mujer le había contado que con su familia veía Jugate Conmigo, el famoso programa televisivo de Telefe que se emitió en los 90. Tenía dos hijas y con su marido habían decidido no tener más hijos, pero quedó embarazada: estaba esperando su tercera nena. Y la mujer le siguió contando: “Cuando me entero, le pregunté a mis hijas qué nombre le quieren poner. Y las dos dijeron: Romina, por Romina Yan”. Y Yankelevich le respondió: “¿Vos tenés una hija que se llama Romina por mi hija?”. Le dijo que sí, le dio un beso y se fue.

“Nunca supe hasta el día de hoy quién era. Me puse a llorar y justo llegó mi mujer, que me preguntó qué me pasaba. Estaba llorando de felicidad porque Romina, me había sacado del agujero negro, algo que le había pedido dos horas antes. Y me lo sacó, porque me dio una felicidad lo que me acababa de pasar. Y yo sabía que era ella, porque se lo pedí y lo tuve”, concluyó el productor.

Sobre la historia de superación ante la pérdida de su hija, dijo que tardó un año en tener una vida normal. Además, emprendió un viaje espiritual para sanar su dolor. “Desde que falleció Romina, la única manera de entender el dolor era abriendo la cabeza, iniciar una búsqueda. Me ayudó a mí a encontrar la paz”, continuó.

“Mi dolor estaba en el medio del pecho, un poquito más abajo. Fue muy difícil a pesar de que me di cuenta de que no había perdido a Romina al poco tiempo, pero el dolor estaba, extrañarla estaba. Me costaba creer que no iba a compartir más físicamente con ella”, agregó.

Yankelevich reveló que hace un tiempo le regalaron el libro El Gran Libro de los Ángeles, de Giuditta Dembech, y lo relacionó con su experiencia espiritual en Italia: “Leo que una de las frases que dicen los ángeles es ‘estoy de paso’. Si lo hubiera leído antes sabía que estaba con un ángel”.

Su producción con Susana Giménez

Yankelevich produce la obra de teatro protagonizada por Susana Giménez en Punta del Este, llamada Piel de Judas. “Tengo una amistad, una relación bárbara de muchos años con Susana. Un día en el 2015 le ofrecí hacer teatro, porque nunca había hecho teatro con ella, y nos fue muy bien. Después, estando ella instalada aquí en Uruguay, le propuse hacer una temporada en invierno, algo que fue raro en Punta del Este. Pero me siguió, porque ella me sigue. Y nos fue muy bien. Todos decían que estaba en pedo, pero salió muy bien”, dijo el productor de televisión y teatro.

Piel de Judas

En consecuencia, Yankelevich le propuso hacer temporada de verano en la ciudad balnearia. “Y acá estamos, esta semana y la próxima ya será la despedida”, concluyó.

El éxito de Mesa de Noticias

El productor se refirió al contundente éxito de Mesa de Noticias, un programa noticioso con toques de humor que estuvo al aire en 1983. “Yo creo que fue un antes y un después en la tele. Empezamos en el año 83, con Juan Carlos Mesa, Beatriz Bonnet, Gianni Lunadei, Gino Renni, Leticia, una actriz y cantante uruguaya y Paco Fernández de Rosa. Fue fantástico, fue maravilloso”, detalló.

El elenco de Mesa de Noticias, a pleno

Asimismo, habló sobre los puntos de rating que el programa generaba. “Estaba todos los días en 25, 26, 27 puntos de rating. En aquella época era equivalente a unas cinco millones de personas, solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Competíamos contra el noticiero de verdad, entonces arrancamos y no andaba bien”, cerró.

LA NACION