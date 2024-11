¿Habrá una nueva Volver al Futuro? Esto es lo que dijo el director Robert Zemeckis

Volver al futuro es un clásico del cine que hasta el día de hoy muchos se entusiasman por ver, a pesar de que ya hayan perdido la cuenta de las veces es que disfrutaron de la saga de ciencia ficción que gira en torno a una máquina del tiempo hecha en un vehículo DeLorean. Tras tres exitosas películas, muchos de los fanáticos fantasean con una nueva entrega, por lo que el director Robert Zemeckis habló al respecto.

Volver al Futuro, un clásico que sigue vigente

En una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused mencionó que desde Universal Studios le insisten con que continúe la saga que abandonó en la década de los 90; “Me lo piden cada seis meses. No, no, es una exageración, pero se ponen en plan ‘¿no hay nada que podamos inventarnos? ¿No hay nada que podamos hacer?’”.

Sin embargo, aclaró que “solo algunas cosas podrían funcionar”, dando a entender que no es un proyecto viable, salvo en otros formatos. “No hay planes de hacer un remake o sugerir que hay una Volver al futuro 4. Me gustaría hacer la película de ‘Volver al futuro: El musical’. Me encantaría hacer eso. Creo que sería genial. Se lo dejé caer a la gente de Universal, pero no lo entienden, así que no hay nada que pueda hacer”, aseveró el cineasta.

Robert Zemeckis, director de Volver al futuro

En ese sentido, cabe destacar que en 2020 sí se llevó a cabo el musical de Volver al futuro en Londres, pero recién el año pasado en Broadway fue un gran éxito.

Tantas son las ansias de los admiradores de la trilogía, que muchos imaginaron una vuelta de la mano de Tom Holland y así fue que en diciembre del año pasado se viralizó un tráiler hecho con el uso de Inteligencia Artificial en el que se lo vio al intérprete de Spider-Man con el papel de Michael J. Fox.

“Mientras Jake navega a través de varias líneas de tiempo, se encuentra con caras familiares y nuevos desafíos, todo mientras intenta evitar que un misterioso adversario reescriba la historia. El tráiler conceptual explora la emoción de los viajes en el tiempo, el humor y el espíritu perdurable de aventura que los fans adoran de la franquicia Volver al Futuro. Prepárate para un cautivador viaje en el tiempo con giros inesperados”, resumieron los creadores del clip.

Según se pudo saber, para llevar a cabo aquel ingenioso material visual se utilizó la tecnología conocida como deep fake, así lograron adaptar el rostro de Holland al cuerpo de Fox.

Tres curiosidades de Volver al futuro

1. Michael J. Fox no fue el primer actor en interpretar a Marty McFly

Sin bien es de público conocimiento que Eric Stoltz fue primer Marty McFly en rodar, no fue el único actor en ponerse en la piel del popular adolescente. Antes de él, actores como Ben Stiller, Billy Zane, John Cusack, Charlie Sheen y Jon Cryer fueron parte de un casting para intentar hacerse con el papel que finalmente quedó en manos de Michael J. Fox.

2. La película que casi no se hace

Bob Gale, creador de Volver al futuro, escribió el guion de la película inspirado en un anuario de secundaria de su padre. Cuando lo encontró se preguntó qué habría pasado si él pudiera haber viajado al tiempo estudiantil de sus papás.

Bob Gale, Christopher Lloyd, Robert Zemeckis y Michael J Fox en el set de Back To The Future 2

Cuando Gale ya tenía el guion en buena forma, lo terminó de escribir con Robert Zemeckis, el futuro director de la cinta. Emocionados de lo que tenían en mano, ofrecieron la idea a varios estudios, pero fueron rechazados hasta 40 veces.

8. Kyra Sedgwick pudo haber sido Jennifer

Kyra Sedgwick audicionando para Jennifer, la novia de Marty McFly (Foto: Captura de video)

Kyra Sedgwick, ganadora de un Globo de Oro y esposa de Kevin Bacon desde 1988, audicionó para el papel de Jennifer, la novia de McFly, pero perdió la oportunidad ante Claudia Wells.