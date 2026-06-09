Hackearon las pantallas del Obelisco: qué hay detrás de la manifestación que paralizó por una hora el centro porteño

Este lunes a las 18 horas el centro de Buenos Aires vivió algo difícil de explicar. Las 13 pantallas que rodean el Obelisco mostraron lo mismo, a la misma vez. El mensaje fue tan confuso como contundente: la frase “Merecemos saber la verdad”, un ojo azul y la silueta de lo que parecía ser una nave espacial. Abajo, en la vereda, un grupo de personas alzaron carteles con el mismo pedido.

La situación duró alrededor de 30 minutos y generó incertidumbre entre las miles de personas que transitaban la zona en plena hora pico. Pero había una respuesta.

A las 18:30, la incógnita fue resuelta cuando las pantallas comenzaron a reproducir un tráiler. No era un hackeo real ni una protesta genuina: era una activación orquestada por Universal Pictures para anunciar el estreno de El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg. La pregunta que quedó flotando en el aire, entre Corrientes y 9 de Julio, es: “¿Qué verdad merecemos saber?”.

"Merecemos saber la verdad", el mensaje que llamó la atención en el centro porteño durante una hora.

Spielberg vuelve a la ciencia ficción (con un elencazo)

Se trata de El día de la revelación y su sinopsis es actual e inquietante: ¿qué pasa si alguien te muestra, de manera irrefutable, que no estamos solos? ¿Te asustaría? La película, que se estrena el 11 de junio en cines, es un evento cinematográfico de Universal Pictures creado y dirigido por Spielberg, el cineasta con más ventas de la historia del cine, responsable de clásicos como Tiburón, E.T. el extraterrestre y las franquicias de Indiana Jones y Jurassic Park.

El elenco está a la altura del nombre detrás de la cámara. La ganadora del SAG y nominada al Oscar® Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar en silencio) encabeza el reparto junto al ganador del Emmy y el Globo de Oro Josh O’Connor (Desafiantes, The Crown), el ganador del Oscar® Colin Firth (El discurso del rey), Eve Hewson (Malas hermanas) y el nominado al Oscar® Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing). El guion es de David Koepp, colaborador histórico de Spielberg en Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, películas que en conjunto recaudaron más de 3 mil millones de dólares a nivel global.

Una pregunta que también inquieta al mundo real

No es casualidad que este estreno llegue en este momento. En mayo de 2026, el Departamento de Defensa de Estados Unidos inició un proceso histórico de desclasificación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La primera tanda, publicada el 8 de mayo a través del sistema PURSUE, reunió alrededor de 160 archivos; la segunda, el 22 de mayo, sumó más de 50 videos y documentos sobre avistamientos. El material acumuló más de mil millones de visitas en el portal oficial del gobierno estadounidense.

Este proceso se inscribe en una larga historia de reclamos por mayor transparencia. En 2001, el Disclosure Project reunió públicamente a exmiembros de gobiernos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia que afirmaron la existencia de información oculta sobre fenómenos inexplicables y exigieron su divulgación. A más de dos décadas de aquel hito, la pregunta vuelve a estar en el centro de la conversación global.

Es en ese contexto que El día de la revelación llega a los cines. No como ciencia ficción ajena a la realidad, sino como un espejo de algo que el mundo ya está procesando. Porque si la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad llegara mañana, la película de Spielberg ya tiene una respuesta lista: la verdadera incógnita no es si estamos solos, sino si estamos preparados para saberlo.

La protesta que resultó ser una activación orquestada por Universal Pictures.

El día de la revelación se estrena el 11 de junio, solo en cines.

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