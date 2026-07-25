Gastón Edul vs. Edu Aguirre, en La Velada del Año VI 2026: a qué hora es el combate

La sexta edición de La Velada del Año, el fenómeno de streaming organizado por el español Ibai Llanos, tendrá este sábado 25 de julio su jornada central en el estadio La Cartuja de Sevilla. El evento, que cuenta con entradas agotadas para sus 80.000 localidades, inicia con un combate de alto perfil mediático: el periodista argentino Gastón Edul se subirá al ring para enfrentarse al comunicador español Edu Aguirre. La pelea, que marca el inicio de la serie de diez enfrentamientos estelares, se desarrollará a partir de las 14:00 de la Argentina, mientras que en España el comienzo está pautado para las 19:00.

Este cruce adquiere una relevancia singular al concretarse apenas una semana después de la finalización de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde el seleccionado albiceleste cayó ante el equipo español. El impacto emocional de ese resultado le otorga a este enfrentamiento un matiz de desquite deportivo que captó la atención de miles de seguidores.

La Velada del Año 6 llega en un momento justo, apenas días después de la final del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Según las estadísticas publicadas en la plataforma oficial del evento, el español Aguirre, de 38 años y 1,80 metros de altura, parte como favorito con un 68,1% de los votos de la comunidad, frente al 31,9% que respalda al periodista argentino de 30 años. La preparación de Edul fue uno de los focos de atención previos, donde durante los últimos dos meses, combinó la cobertura periodística del Mundial con un riguroso entrenamiento físico en Kansas City.

“Estoy muy entusiasmado y contento; les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica”, declaró el periodista al ser presentado como participante. En la recta final hacia el combate, su hermano mellizo Guido Edul se trasladó a Sevilla para supervisar la puesta a punto, donde mostró a través de sus redes sociales el despliegue técnico del “Team Edul” en los gimnasios locales.

Guido Edul mostró cómo se prepara Gastón para La Velada del Año VI

La jornada deportiva será transmitida íntegramente por los canales oficiales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos (@IbaiLlanos). Debido a la magnitud del cronograma, los organizadores advirtieron que no existe un horario de finalización fijo e incluso recordaron que en la edición anterior el espectáculo se extendió hasta las 2:30 de la madrugada en territorio español.

Quiénes participan de La Velada del Año 6