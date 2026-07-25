Gastón Edul vs. Edu Aguirre, en La Velada del Año VI 2026: a qué hora es el combate
El periodista argentino se enfrenta a su par español en el duelo que abre la jornada en Sevilla, un evento que genera gran expectativa tras la reciente final de la Copa del Mundo
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La sexta edición de La Velada del Año, el fenómeno de streaming organizado por el español Ibai Llanos, tendrá este sábado 25 de julio su jornada central en el estadio La Cartuja de Sevilla. El evento, que cuenta con entradas agotadas para sus 80.000 localidades, inicia con un combate de alto perfil mediático: el periodista argentino Gastón Edul se subirá al ring para enfrentarse al comunicador español Edu Aguirre. La pelea, que marca el inicio de la serie de diez enfrentamientos estelares, se desarrollará a partir de las 14:00 de la Argentina, mientras que en España el comienzo está pautado para las 19:00.
Este cruce adquiere una relevancia singular al concretarse apenas una semana después de la finalización de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde el seleccionado albiceleste cayó ante el equipo español. El impacto emocional de ese resultado le otorga a este enfrentamiento un matiz de desquite deportivo que captó la atención de miles de seguidores.
Según las estadísticas publicadas en la plataforma oficial del evento, el español Aguirre, de 38 años y 1,80 metros de altura, parte como favorito con un 68,1% de los votos de la comunidad, frente al 31,9% que respalda al periodista argentino de 30 años. La preparación de Edul fue uno de los focos de atención previos, donde durante los últimos dos meses, combinó la cobertura periodística del Mundial con un riguroso entrenamiento físico en Kansas City.
“Estoy muy entusiasmado y contento; les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica”, declaró el periodista al ser presentado como participante. En la recta final hacia el combate, su hermano mellizo Guido Edul se trasladó a Sevilla para supervisar la puesta a punto, donde mostró a través de sus redes sociales el despliegue técnico del “Team Edul” en los gimnasios locales.
La jornada deportiva será transmitida íntegramente por los canales oficiales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos (@IbaiLlanos). Debido a la magnitud del cronograma, los organizadores advirtieron que no existe un horario de finalización fijo e incluso recordaron que en la edición anterior el espectáculo se extendió hasta las 2:30 de la madrugada en territorio español.
Quiénes participan de La Velada del Año 6
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.
- Fabiana Sevillana vs. La Parce. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.
- Clersss vs. Natalia MX. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.
- Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.
- Alondrissa vs. Angie Velasco. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.
- Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.
- Roro vs. Samy Rivers. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring; por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.
- Plex vs. Fernanfloo. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.
- IlloJuan vs. TheGrefg. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.
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