Harry Styles sorprendió a sus fans con una canción inédita para Liam Payne a dos años de su muerte

El viernes 16 de octubre se cumplieron dos años de la trágica muerte de Liam Payne. El ex One Direction murió a los 31 años tras caer al vacío desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en el barrio porteño de Palermo durante su estadía en Buenos Aires. Fanáticos de todo el mundo lo lloraron y durante todo este tiempo tanto su última pareja como sus amigos, familiares y colegas del medio se ocuparon de recordarlo y mantener vivo su legado. En las últimas horas fue Harry Styles quien preparó un homenaje que dejó al Madison Square Garden en un mar de lágrimas. Interrumpió su show para presentar una canción inédita que compuso para su amigo y emocionó profundamente a los fans.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel del barrio de Palermo

El 26 de agosto, el intérprete de “As it Was” comenzó una residencia de 30 presentaciones en el mítico Madison Square Garden de Nueva York con su gira Together, Together, que se extenderá hasta el 31 de octubre. Durante la presentación de este viernes, decidió tomarse unos minutos para hablar con su público sobre lo mucho que significaba para él ver su nombre en las marquesinas del estadio. “Hay tanta gente en mi vida, amigos y personas con las que trabajo, sin los que no hubiese podido hacer esto. Hoy, hace dos años, perdí a uno de esos amigos”, expresó.

El homenaje de Harry Styles a Liam Payne en Nueva York (Video: X @hsdtogethertour)

Rápidamente, los gritos se hicieron eco, puesto que el público sabía perfectamente qué día era y de quién estaba hablando. “Estoy seguro de que muchos de ustedes pasaron por cosas similares. Espero que no, pero realmente se trata de cuidarse unos a otros”, continuó e hizo énfasis en todos aquellos que dejaron una significativa marca en su vida. “No estaría aquí sin ellos”, enfatizó.

“Voy a tocar una canción que escribí para mi amigo hace dos años”, expresó. Acto seguido, empezó a tocar en la guitarra “What Is Enough”, dedicada a Liam Payne. “Puedo decirte cómo es enterrar amigos en las noches de miércoles / reunidos en un jardín alrededor del fuego / Bailas hasta que te cansas / No, en realidad no / Ahora ya nunca lo harás, ¿verdad?”, reza parte de la letra. Varios de los presentes grabaron el emotivo momento y el homenaje no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Harry Styles presentó "What Is Enough" canción dedicada a Liam Payne (Foto: Captura de video)

Esta no es la primera vez que el británico de 32 años se pronuncia públicamente sobre Payne. En marzo de este año, durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, reconoció que “es muy difícil perder a un amigo”: “Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos. Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor”.

"Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos", reflexionó Styles sobre Payne (Fuente: Al Pereira/WireImage)

Styles hizo hincapié en un detalle que caracterizaba la personalidad de Payne: “Vi a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”. A su vez, reflexionó sobre el impacto que le causó su fallecimiento, algo que lo llevó a replantearse muchas cosas. “Empecé a decirme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste”, se sinceró.