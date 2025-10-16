Los últimos días en la Argentina de Liam Payne, a un año de su muerte: fotos con fans, recitales, bowling y excesos

Un año atrás, el 16 de octubre de 2024, la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction que luego continuó su carrera musical como solista, conmocionó al mundo del entretenimiento, especialmente a aquellos fanáticos que lo seguían desde la creación de la popular boy band allá por 2010.

Con solo 31 años, el cantante perdió la vida luego de caer al vacío desde el tercer piso de un hotel donde estaba alojado en la Argentina. Sus adicciones y problemas de ansiedad y depresión, de los que había hablado públicamente, fueron los desencadenantes de la tragedia, que aún se investiga en la Justicia argentina, tiene dos acusados en prisión preventiva y está a la espera de una definición que permita poner fecha al inicio del juicio oral. A continuación, un repaso por los últimos días del músico, que había llegado a nuestro país el 30 de septiembre.

Un año atrás, la muerte de Liam Payne conmocionó a sus fans alrededor del mundo; en 2023 iba a dar su primer show solista en Argentina, pero debió cancelarlo por problemas de salud @thexfactor

¿Cómo llegó Liam Payne a la Argentina?

Según Rogelio Nores, el empresario argentino que llegó a estar imputado de homicidio culposo por la muerte del cantante, Liam Payne decidió regresar al país (había estado en mayo para ver el show de su excompañero de One Direction Louis Tomlinson, en Vélez) cuando él le comentó que en septiembre tenía planeada una visita. “Estábamos en Miami cuando le dije. Él decidió sumarse y, de paso, aprovechó para ver a Niall Horan [otro exintegrante de One Direction, que el 2 de octubre se presentó en el Movistar Arena]. Viajamos el 30 de septiembre”, contó Nores en una entrevista con la LA NACION.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Liam Payne posó junto a una fanática con la que intercambió anteojos para la foto @liampayneargentinaa

Lunes 30 de septiembre - Al abrigo de sus fans

Tras su arribo al país, el cantante británico se alojó en el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires junto con su novia, la modelo e influencer Kate Cassidy, quien a través de su cuenta de TikTok compartió varios videos de su estadía en la Argentina.

Liam Payne con su novia en Argentina

Esa misma noche, el ex One Direction salió a la puerta del hotel y estuvo aproximadamente 40 minutos firmando autógrafos, sacándose fotos y charlando con alrededor de 60 fans que lo fueron a conocer.

Cuando esas imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, muchos empezaron a preguntarse por el estado de Payne. En los comentarios de aquellos días, antes del trágico desenlace, hubo quienes señalaron que se lo veía algo desorientado, hiperactivo, y que detrás de esa amabilidad y sonrisa encantadora, sus ojos denotaban una profunda tristeza.

Liam Payne con sus fans tras su llegada a la Argentina

Martes 1° de octubre - Un regalo especial

Las integrantes del club de fans Liam Payne Argentina tuvieron la oportunidad de acercarse al músico y regalarle la camiseta alternativa de la Selección que le habían comprado en 2023 para obsequiarle durante su visita al país prevista para septiembre de ese año, fecha en la que daría un show en el Movistar Arena y que debió cancelar por problemas de salud.

“La camiseta que con tanto amor compramos, finalmente el martes [1° de octubre] se la pudimos entregar a Liam y hoy [jueves 3] ya la estaba usando”, relataron las jóvenes en su perfil de Instagram.

Liam Payne el jueves 3 de octubre, con el regalo que le hicieron sus fans (Fuente: Instagram/@liampaynearg)

Ese mismo martes, Payne compartió en su cuenta de Snapchat numerosas imágenes de su encuentro con sus seguidores en la puerta del hotel. “Mucho amor. Ustedes dan los mejores abrazos. Muchas gracias por los regalos, son muy amables”, expresó entonces. Según testimonios de quienes estuvieron allí, se estima que el cantante estuvo alrededor de dos horas con más de 200 fans.

Una foto del cantante sacada por una de sus fans en la entrada del Palacio Duhau

Payne agradeció el cariño y los regalos (además de la camiseta argentina recibió flores y golosinas) en su cuenta de Snapchat

Miércoles 2 de octubre - Espectador VIP

Una de sus primeras salidas públicas fue para ver el show de Niall Horan, su excompañero de One Direction, en el Movistar Arena. Desde uno de los palcos del estadio, Payne disfrutó del recital y llamó la atención de la audiencia bailando, cantando y saludando a las plateas, sin la más mínima intención de pasar desapercibido.

La última aparición pública de Liam Payne

Nuevamente, cuando las imágenes se viralizaron, las opiniones estuvieron divididas y se especuló mucho sobre la conducta de Payne. Hubo quienes destacaron la cercanía que mostraba con sus fans y quienes expresaron su preocupación por lo que consideraban un accionar algo errático, asegurando que buscaba llamar la atención y encontrar algo de consuelo en el cariño incondicional de sus seguidores.

Los ex One Direction Liam Payne y Niall Horan en el backstage del Movistar Arena

Jueves 3 de octubre - El trámite que no pudo ser

Uno de los motivos por los que Liam Payne vino a la Argentina fue para realizar trámites relativos a su Visa, según recoge El País. El Gobierno de los Estados Unidos exige que los extranjeros salgan del territorio para renovar el visado y deben presentarse ante una de sus embajadas para realizar la entrevista, algo que el cantante tenía previsto hacer en Buenos Aires el 3 de octubre. Sin embargo, el trámite se complicó -y lo obligó a alargar su estadía- cuando le exigieron una evaluación psiquiátrica por haber estado en distintos centros de rehabilitación, de acuerdo a lo que declaració su amigo Roger Nores.

Un turista más

Esa misma semana, Payne fue a jugar al bowling con su novia y su amigo argentino a un sitio llamado Paloko, ubicado en el barrio de Belgrano. “Liam está obsesionado con el bowling”, comentó Kate Cassidy, su pareja, en un video de TikTok en el compartió su experiencia. También, fue un fanático más en el recital de Paul McCartney en River Plate el sábado 5 de octubre.

Liam Payne en un bowling de Argentina

Días de relax

Según pudo saber LA NACION, el artista luego se trasladó junto con su novia a Patagones Polo Club, en General Rodríguez, para disfrutar de unos días de descanso en la calidez de la estancia de la familia Avendaño.

En la tranquilidad de la estancia, Payne y Cassidy montaron a caballo y disfrutaron del paisaje natural

Sábado 12 de octubre - Una despedida agridulce

El sábado, su novia decidió regresar a su hogar de Miami. “Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que estaríamos allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y pensé: ‘Necesito volver a casa’”, señaló la influencer a través de sus redes sociales.

Una de las últimas publicaciones del cantante junto a su novia en Argentina LiamPayne

Seis meses después de la muerte de Payne, la joven reveló al podcast On Purpuse cómo fueron sus últimos momentos juntos. “Recuerdo estar sentada allí con él y no paraba de hablar de lo mucho que lo amaba, y él se rió y me interrumpió diciendo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo, tu auto está en la entrada’”, relató en diálogo con el presentador Jay Shetty.

Fue entonces que el ex One Direction le dijo: “Actuás como si esta fuera la última vez que me vas a ver”, y ella, para no llegar tarde -según contó-, le hizo caso, sin saber que sus palabras se harían realidad.

Domingo 13 de octubre - Su llegada a CasaSur

Tras la partida de su pareja, Payne se hospedó en la sede de Palermo de CasaSur Hotel, ubicada en Costa Rica al 6000.

Geoff Payne, el padre de Liam, en la entrada del hotel donde su hijo murió el 16 de octubre RS Fotos

Lunes 14 de octubre - Comienzan los excesos

“Esos últimos tres días lo vi poco. Liam estaba con mucha energía, pero no estaba mal”, sostuvo su amigo Rogelio Nores en diálogo con LA NACION, a pesar de que, según se reconstruyó en la investigación que llevó adelante la Justicia, los últimos días del cantante estuvieron signados por un cuantioso consumo de estupefacientes y alcohol.

Según el dictamen del fiscal Andrés Esteban Madrea, se le atribuye a uno de los imputados, Braian Nahuel Paiz, mozo de un restaurante de Puerto Madero, “el haber entregado estupefacientes, precisamente cocaína, mediante precio, el día 14 de octubre de 2024, a las 03:24, para que Liam James Payne la consumiera en el transcurso de su estadía en el hotel CasaSur, e incluso lo acompañó a la habitación N° 310, ingresando con él a la misma, entre las 03.25 y 08.15 horas de salida”.

Los restos que se encontraron en la habitación de hotel en la que murió Liam Payne

El dictamen señala que ese mismo día, entre las 10.03 y las 10.44, también le entregó cocaína a cambio de dinero cuando “Payne se apersonó en la calle Agüero 441 de esta ciudad -domicilio de Paiz-, trasladándose en un taxi y regresando al hotel”.

El segundo imputado en la causa, Ezequiel David Pereyra, empleado del hotel donde estaba hospedado el cantante, está acusado de “haber entregado estupefacientes, precisamente cocaína, mediante precio, una vez el día 15 de octubre a las 03.25 de la madrugada, y la siguiente, el 16 de octubre, entre las 15.30 y 16.00”.

Miércoles 16 de octubre - Trágico final

De acuerdo con el relato de Rogelio Nores, los amigos desayunaron juntos esa mañana y el músico estaba en buen estado. Sin embargo, el personal del hotel dijo que Payne se mostró exaltado en la recepción. Con el correr de las horas, la situación se fue complicando.

A las 14, Gilda Martin, encargada operativa de CasaSur, llamó al empresario argentino para pedirle que Payne se retirara del hotel. Este “le habría solicitado algo de tiempo para conseguir otro alojamiento”. Entonces, se presentó para resolver una disputa que transcurrió en el lobby del establecimiento entre el músico y dos prostitutas que le reclamaban cinco mil dólares.

Los últimos días de Liam Payne en la Argentina

“Fui al hotel y Liam me dijo que me fuera, que el problema era suyo. Hasta ese momento estaba bien, así se lo ve en las filmaciones de las cámaras de seguridad. Después se encuentra con un empleado del hotel y bajó dado vuelta, sacado. Trató de escaparse”, recordó Nores sobre las horas previas a la muerte del ex One Direction.

Media hora más tarde, Nores regresó. El personal de limpieza del hotel le informó sobre la rotura -causada por un golpe- del televisor del cuarto de Payne. Minutos después de las 16 se escucharon ruidos en el tercer piso que indicaban que se estaban rompiendo más cosas. El británico bajó otras dos veces a la recepción: la primera, tuvo un episodio de ira y destrozó su notebook contra el piso. La segunda, según el testimonio de otros huéspedes, tuvo convulsiones, se desvaneció y cayó al piso. Esteban Grassi, jefe de recepción del hotel, lo asistió junto a otras dos personas, lo llevó a su habitación y llamó al 911 (a las 17.01), según consta en el expediente. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol [...] Estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”, relató el encargado en la llamada.

Policías en el hotel CasaSur en Palermo, donde murió Liam Payne el 16 de octubre de 2024 Santiago Oroz/ LA LANACION - LA NACION

Cuando llegó la policía, el músico cayó al patio interno del hotel desde el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso. En la autopsia se hizo referencia a 25 lesiones por politraumatismos y hemorragias causados por una caída de 12 metros, en tanto los análisis toxicológicos indicaron que había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos por un lapso de al menos 72 horas. “Se determinó que presentaba alcohol etílico en concentración de hasta 2,7 gramos/litro, cocaína, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetileno y sertralina”.