A un año de la muerte de Liam Payne, así vivió su novia el duelo: la promesa que no fue, la última charla y su presente

“Nada de esto parece real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte acá. Estoy luchando para descubrir cómo vivir en un mundo sin vos por mi cuenta”. Esas fueron las primeras palabras que compartió Kate Cassidy tras la trágica muerte de su novio, Liam Payne. El ex One Direction falleció hace exactamente un año, el 16 de octubre de 2024, al caer al vacío desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires. Tenía solo 31 años y su muerte generó un fuerte impacto a nivel mundial y una investigación judicial para determinar como su estadía en el país terminó en una tragedia. A lo largo de los últimos 365 días, Cassidy, que estuvo con él en la Argentina, pero regresó antes a Florida, hizo parte de su duelo a los fanáticos. Primero publicó fotos y videos en redes sociales para recordarlo y luego se animó a dar entrevistas en las que reveló desde los planes que tenían juntos hasta las últimas palabras que le dijo su novio y cómo comenzó a rehacer su vida manteniendo viva su memoria.

La influencer Kate Cassidy fue la última novia de Liam Payne; estuvo con él en Buenos Aires hasta cuatro días antes de su muerte (Foto: Instagram @kateecass)

La muerte de Liam Payne

Nadie se imaginó que la estadía de Liam Payne en la Argentina podía terminar de la manera que lo hizo. El británico y su novia, con quien oficializó su relación el 14 de febrero de 2024, aterrizaron en Buenos Aires el 30 de septiembre. El músico se reunió con fanáticos que se acercaron al hotel Palacio Duhau Park Hyatt y el 2 de octubre fueron juntos el recital que dio Niall Horan, otro ex One Direction, en el Movistar Arena. El 12 de octubre, Cassidy, que por entonces tenía 25 años, regresó, sola, a Florida. “Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que estaríamos allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y pensé: ‘necesito volver a casa’”, reveló la joven a modo de explicar el motivo de su temprana partida. Luego reveló que también tenía la responsabilidad de volver para cuidar a su perra Nala. La promesa era que su novio se reuniera con ella unos días después, pero el reencuentro nunca sucedió.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer al vacío desde el tercer piso de un hotel de Palermo

Payne falleció el miércoles 16 de octubre de 2024 tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6062, en el barrio Palermo. Una multitud se acercó al hotel para despedirlo y armaron un altar en su honor, a la par que se inició una investigación para determinar qué pasó durante sus últimas horas de vida. La autopsia determinó que se encontraron cocaína rosa (una mezcla de varias drogas), además de cocaína, benzodiazepinas y crack en su organismo.

Así rompió el silencio Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne

Cassidy se mantuvo en silencio hasta el 18 de octubre, cuando subió una historia de Instagram que decía: “Gracias a todos por sus palabras amables y por todo el amor que me enviaron. Estuve completamente perdida, nada de lo que pasó durante los últimos días parece real (...) Liam, mi ángel. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te voy a amar por el resto de mi vida”.

Las primeras palabras de Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne

Luego, el 23 de octubre publicó una emotiva parta de despedida. “Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que tuviste en el mundo, incluso cuando ahora todo parece tan oscuro (...) Nada de esto parece real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando para descubrir cómo vivir en un mundo sin ti por mi cuenta (...) Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya”, escribió.

La última carta que Liam Payne le dejó a su novia Kate Cassidy Foto Instagram @kateecass

Asimismo, mostró la última carta que le escribió Payne antes de morir, la cual contenía una promesa: “Yo y Kate nos casaremos/comprometeremos dentro de un año y estaremos juntos para siempre 444′”. Esa secuencia numérica es conocida como un “número de ángel”, una creencia que sostiene que ciertas cifras o combinaciones pueden tener un mensaje espiritual y simboliza protección, estabilidad y el apoyo de seres divinos o ángeles. Además, posteriormente la joven reveló que recibió señales de su difunto novio relacionadas con esta numerología.

El último adiós a Liam Payne

El cuerpo de Payne fue trasladado al Reino Unido. El 20 de noviembre familiares y amigos lo despidieron en una ceremonia privada en la Iglesia de St. Paul en Wolverhampton, su ciudad natal. Dijeron presente sus padres, Karen y Geoff Payne, sus hermanas, Nicola y Ruth, su novia y la cantante Cheryl Cole, la madre de Bear, su único hijo. También asistieron sus excompañeros de banda, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles, el presentador James Corden y Simon Cowell, menor de One Direction.

Kate Cassidy durante el funeral de Liam Payne JUSTIN TALLIS - AFP

En el medio de la despedida también hubo una mudanza. En septiembre, Payne se había instalado con su novia en una mansión de cinco dormitorios, seis baños, una amplia cocina y living comedor ubicada en Wellington, Florida, en la zona de Palm Beach, pero tras su muerte, la propiedad volvió a estar en alquiler. Según publicó en noviembre el sitio TMZ, la casa, valorada en 1.7 millones de dólares, se ofrecía mensualmente a 9950 dólares. Tras la trágica muerte de su novio, la influencer se mudó a Nueva Jersey para comenzar una nueva vida.

La primera entrevista de Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne: “No me parece real que no esté”

Cassidy utilizó sus redes sociales para recordar a su novio y compartió, principalmente en su cuenta de TikTok, videos con imágenes y clips de sus mejores momentos juntos. Recién en febrero de 2025 se animó a hablar con la prensa. En una entrevista con The Sun, aseguró que su relación con el músico fue como “un cuento de hadas” y que lo apoyó “en las buenas y en las malas”. “El amor es muy optimista y uno solo espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, reconoció.

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne habló con The Sun

Asimismo, afirmó que para ella, Payne no intentó quitarse la vida, sino que fue un accidente. Con la emoción a flor de piel admitió que nunca imaginó que la situación terminaría de la manera en que lo hizo y sostuvo: “Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí (...) Estoy tratando de ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida cambió mucho. Pienso en Liam cada segundo de cada día”. En la entrevista se reveló también que la joven estuvo tres meses y medio en terapia y que llamaba al celular de su novio para escuchar su voz. También admitió que solía dormirse escuchando sus canciones hasta que las emociones fueron tan fuertes que debió dejar de hacerlo.

La noticia más dura y la última conversación que se convirtió en despedida

En abril de este año, exactamente seis meses después de la muerte del ex One Direction, Cassidy contó en el pódcast On Purpuse de Jay Shetty, cómo se enteró de la muerte de su novio. Un amigo de Payne la llamó para preguntarle cómo estaba el músico porque había escuchado que se cayó de un balcón. Rápidamente, cortó el teléfono y comenzó a hacer averiguaciones. Jamás pensó en lo peor. Como no recibía respuesta, volvió a llamar a este amigo, quien le dijo: “Lo único que escuché es que Liam murió”. Si bien su primera reacción fue pensar que era una broma rápidamente su cuerpo sintió el impacto. Empezó a sudar, a inquietarse y a caminar de un lado al otro mientras recibía cientos de llamadas telefónicas. Al final se derrumbó completamente destruida. Fue su ama de llaves, quien se había pedido el día, la que regresó a la casa para consolarla.

El video que compartió la novia de Liam Payne tras la muerte del cantante

Durante la entrevista también contó cómo fueron sus últimas horas con Payne aquel 12 de octubre de 2024 y la última conversación que mantuvieron cara a cara. Reconoció que le costó despedirse de él en Buenos Aires, a pesar de que estaba previsto que lo vería en unos pocos días: “Recuerdo estar sentada allí con él y no paraba de hablar de lo mucho que lo amaba, y él se rio y me interrumpió diciendo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo, tu auto está en la entrada’”. Su novio le dijo que estaba actuando “como si fuera la última vez” que iba a verlo, así que se rio y se fue para no llegar tarde al aeropuerto. Si bien reconoció que era “escalofriante” pensar en que esa fue la última vez que lo vio, aseguró que se sentía muy afortunada de que la despedida haya sido “tan sincera”. El 12 de octubre de 2025, cuando se cumplió un año desde la última vez que vio con vida a su novio, compartió en TikTok un video rememorando la última charla que tuvieron.

Cassidy se enteró de la muerte de su novio mientras estaba en Florida a partir de un llamado de un amigo de él Foto Instagram @kateecass

La influencer también se refirió a la lucha contra las adicciones que enfrentaba Payne y remarcó que aunque hizo todo para intentar distraerlo, ayudarlo y alejarlo de esa oscuridad, la situación la excedía: “Él daba cinco pasos hacia adelante y luego tres hacia atrás. Podía mejorar, pero entonces ese interruptor se activaba y él se despertaba por la mañana, sintiéndose de cierta manera (...) Si hubiera podido elegir estar sobrio por el resto de su vida, lo habría hecho. Me di cuenta de que esto era algo que no podía elegir. Teníamos un día maravilloso y luego, esa misma noche, ocurría algo que le hacía latir la cabeza y no podía evitarlo”.

El presente de Kate Cassidy a un año de la muerte de Liam Payne

Durante los últimos 365 días la vida de Kate Cassidy cambió sustancialmente. Está enfocada en su carrera como modelo e influencer y divide su tiempo entre Nueva York y Miami. Asimismo, se ocupa de recordar a diario a su difunta pareja con posteos en las redes sociales. Justamente, días atrás pidió a través de TikTok que no la juzgaran por la forma en la que decidió hacer el duelo. “Ninguno de ustedes estuvo en mi posición y ojalá nunca lo estén, así que por favor dejen de decirme como tengo que hacer el duelo”, sostuvo.

La joven encontró confort en fotos de ella y Liam creadas con asistencia de la Inteligencia Artificial. Reconoció que, aunque una parte de ella sabe que no son reales, la otra piensa que representan algo que pudo haber sido una realidad y las considera una forma de mantener vivo al músico. Además, también de en la memoria, el corazón y la galería de fotos de su teléfono celular, también lleva a Payne en la piel. Se tatuó alas de ángeles en los dedos índice y medio de la mano izquieda, además una rosa marchita debajo del pulgar, diseño que el ex One Direction también tenía y las siglas “LP” en la muñeca.

Kate Cassidy se tatuó en honor a Liam Payne (Foto: Instagram @kateecass)

Para este 16 de octubre, primer aniversario de la muerte del birtánico, la joven de 26 años decidió estar lejos de su casa, pero al mismo tiempo cerca. “Esta semana obviamente no está siendo fácil y tengo muchas emociones mezcladas. Para los que no saben, el 16 de octubre es el día que mi pareja falleció”, dijo en un video de TikTok. A partir de esto explicó que como estar ocupada mantiene su mente “positiva y activa” aceptó la propuesta de una marca para viajar a Miami durante dos noches acompañada por una de sus mejores amigas, que también perdió a su pareja hace tres años.

Kate Cassidy contó cómo decidió pasar el primer aniversario de la muerte de Liam Payne

Si bien en un primer momento desestimó la idea de estar lejos de casa, explicó que sentía y consideraba que Liam hubiese querido que fuera y siguiera adelante.