"Ya pasó, fue un susto": dieron de alta a Héctor Larrea

Héctor Larrea había permanecido internado la semana pasada para realizarse "controles de rutina". Ayer por la tarde, luego de permanecer casi cinco días en observación en el Sanatorio Otamendi, el periodista y locutor de radio y televisión recibió el alta y seguirá su recuperación y controles en su casa.

"Ya estoy óptimo, descansando en casa, y con ganas de volver al aire", confeso el animador a LA NACION, en clara referencia sus ansias de volver a esta al frente de El carromato de la farsa el ciclo del que Larrea está al frente de lunes a viernes en dúplex por las radios Nacional AM 870 y Folklórica Nacional FM 98.7.

Y agrego: "Ya pasó, un susto y ahora a controlarme". Larrea, de 82 años, había tenido malestares y mareos que obligaron a hacerse esos "controles de rutina", en el sanatorio de la calle Azcuénaga en el barrio de la Recoleta.

Ese mismo día, para llevar tranquilidad desde el aire, desde su programa informaron lo que pasaba con él: "Hoy no estará Héctor, ausente con aviso", había anunció Marcos Cittadini al abrir la emisión del lunes.

Todo esto se da a días que Larrea anunciara de su retiro para el próximo 31 de diciembre, tras 60 años de actividad. "Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre", había dicho.

Ese mismo día, en declaraciones a LA NACION, Larrea reveló: "La semana pasada tuve un ataque de hipertensión y me dejó mal una parte de la cara. Por suerte no fue un ACV".

"Igual de salud estoy bien, pero me quiero ir antes de que me pase algo. Y estoy tranquilo de poder haberlo dicho al aire, no me lo podía guardar y a la vez se lo quería avisar a la audiencia, al oyente", completó Larrea acerca de sus sensaciones y su estado de salud.

En lo que respecta a su regreso al éter aún no hay fecha designada, ya que la prioridad es que descanse y pueda recuperarse bien. Mientras tanto, a la espera de su regreso, el ciclo de la primera tarde de la emisora pública continuará siendo animado por el staff que componen Marcos Cittadini, Jorge Vacca, Chocolate y Daniel Crujo.

