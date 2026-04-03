Terror en Gran Hermano: aseguran que apareció un fantasma en la transmisión en vivo

La casa más famosa del país vuelve a ser epicentro de un fenómeno que trasciende el juego y se instala en el terreno de lo paranormal. En las últimas horas, una secuencia captada durante una transmisión en vivo para el streaming del certamen, donde el participante Juani “Juanicar” Caruso se encontraba en plena conversación con la audiencia, provocó una ola de especulaciones tras detectarse un movimiento extraño en el fondo del plano.

En el segundo 55 del video, se puede observar un objeto o figura que atraviesa el patio a alta velocidad, un evento que rápidamente fue compartido y analizado en redes sociales por miles de televidentes. El episodio tomó una relevancia inusitada debido a un antecedente directo registrado días atrás dentro de la convivencia. La participante Jennifer “Pincoya” Torres manifestó a sus compañeros su firme convicción de haber visto una entidad no identificada recorriendo las instalaciones. “No hay un duende, es una nena”, sentenció la chilena en su momento.

La figura oscura que pasa detrás de Juanicar desató muchas teorías

Si bien en aquella oportunidad sus palabras fueron recibidas con escepticismo por parte de algunos integrantes del reality, el reciente video viral generó un giro en la percepción pública que para muchos valida la teoría de que la vivienda alberga un fenómeno inexplicable. De igual manera, las opiniones entre televidentes están divididas: mientras que una gran cantidad de usuarios sostiene que las imágenes confirman la presencia de un espectro o de la figura infantil mencionada por Pincoya, otros sectores ofrecen explicaciones alternativas con un tono más racional.

Si bien hay personas en ambos lados de la cuestión, la teoría del gato hace ruido entre los que eligen creer en el fantasma Captura X

Algunas voces en plataformas como X sugirieron que el “cuerpo extraño” captado por las cámaras podría tratarse simplemente de un animal doméstico, como un gato, un insecto moviéndose cerca del lente o una falla técnica en la transmisión, lo que resta peso a la hipótesis sobrenatural que domina la conversación digital en este momento. La “casualidad” de esta casa es que no es la primera vez que tiene una situación paranormal.