Histórico crossover entre Olga y Luzu: Momi Giardina y Migue Granados protagonizaron un divertido llamado en vivo

Escuchar

El 2024 será recordado como el año en los que los canales de streaming se terminaron de establecer como productos de entretenimiento por fuera de los medios tradicionales como la televisión y la radio. Luzu TV, Olga, Blender, Gelatina y Neura, entre otros, presentaron programas en los distintos horarios para competir durante la mañana, la tarde y la noche; sin embargo, dos de sus máximos exponentes como lo son Nicolás Occhiato, propietario de Luzu TV y Migue Granados, copropietario de Olga, reflejan una buena relación a pesar de ser competencia. Y para demostrarlo, este miércoles el humorista de Soñé que volaba y Momi Giardina, conductora de Fresco y Batata, protagonizaron un divertido momento mediante una videollamada entre ambos programas.

Olga y Luzu TV son dos de los canales de streaming que más público acaparan durante la mañana. Además, de un piso diario de espectadores, los programas especiales que realizaron ambos canales, como por ejemplo, el falso casamiento de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín o el Cris Morena Day, llegaron a superar 300 mil espectadores. A pesar de ser claros competidores en el rubro, Migue Granados y Nicolás Occhiato se mostraron muy amigables en cada entrevista en la que se les consultó por la competencia.

Momi dedicó su programa de Fresco y Batata a hacer distintos llamados al aire (Captura: Luzu TV)

Este miércoles por la mañana, los conductores de Fresco y Batata llamaron a Migue Granados en vivo. “¡Cag**, cag**, cag**!”, le recriminó Momi al humorista. Luego, Santi Talledo agarró el celular y le manifestó: “¿Dónde estás, pu**?”

“Eh, ¿qué me decís pu** a mí? Te digo gordo a vos. Escuchá, estamos al aire”, respondió Granados. “Cag***, tenés las bolitas así de chiquitas”, continuó Momi, aunque sin explicar el motivo. “Sí, es verdad, pero ¿por qué?”, contestó el conductor.

“¿Sabés una cosa? Porque te quise llamar y te llamo. No tengo miedo”, le recriminó Momi, pero Migue la cuestionó: “Te quiero ver a vos no a Guido Corallo [productor de Luzu TV], ¿por qué no te apuntas a vos?”. Momi continuó con las provocaciones hacia el conductor sin explicar el motivo de su enojo. Hasta que Migue Granados les hizo una propuesta. “¿Cuándo vienen o cuando voy? Porque esto si estuviese el ‘Chia’ [Nicolás Occhiato] no sé si me llaman”, indicó.

Migue Granados atendió el llamado de Momi Giardina (Captura: Olga)

Momi lo volvió a amenazar: “Acá no quieras levantar un portal, mientras los ratones no están, los bailones bailan”. Por último, Granados les propuso que vayan a su programa mañana y él se comprometía a visitarlos al día siguiente. La llamada finalizó con buenos deseos de ambas partes y los fanáticos ya se entusiasmaron con la idea de ver a Migue, Momi Giardina y Santi Talledo conversando en vivo.

El video rápidamente se viralizó en X y en la caja de comentarios los usuarios se expresaron. “Hermoso lo que pasó. Me encanta que no haya rivalidad, quiero que hagan crossover, chicos”; “LuzOlga es real, pero si lo quieren hacer cuando Natalia, Nacho, Flor y Nicolás no estén de vacaciones no me ofendo”; “Ahora quizá se entiende que Luzu y Olga no son rivales, se complementan: fuera el odio” y “Se llevan bien entre todos jajaja son los fans de ambos lados que tiran mie*** al pedo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

LA NACION